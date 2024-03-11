«اتحاد المصارف»: «سندك» نقلة نوعية في تطوير الخدمات المصرفية والمالية

أكد اتحاد مصارف الإمارات أن إطلاق مصرف المركزي وحدة «سندك» لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية (وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا) يعد نقلةً نوعية في مسيرة تطوير قطاع الخدمات المصرفية والمالية في دولة الإمارات، بل المنطقة برمتها، كما يعزز من مكانة دولة الإمارات مركزاً ماليّاً ومصرفيّاً رائداً.

وجاء تدشين وحدة «سندك» ضمن سلسلة المبادرات التي يقودها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك وضمان حقوقه بكفاءةٍ وفاعليةٍ عالية، إذ ستتولى «سندك» المهام المتعلقة بالتعامل مع شكاوى المستهلكين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة الخدمات، وامتثالاً لأحكام التشريعات الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لتصبح «سندك» أول وحدة مستقلة تعمل على الارتقاء بآليات حل الشكاوى التي قد تنجم عن تعاملات العملاء مع المؤسسات المالية وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي.

وجدّد اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، التزام أعضائه من مصارف ومؤسسات مالية بالتعاون مع (سندك) تحقيق أهدافها. وأكد الاتحاد تقديم الدعم اللازم من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير أفضل السبل للعملاء للحصول على خدمات مصرفية سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.



وفي كلمته في حفل تدشين العمليات التشغيلية لوحدة «سندك»، قال جمال صالح (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات) إن «إطلاق (سندك) يمثل مبادرة رائدة أخرى من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف ضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والمالي، إذ ستعمل سندك بنزاهة وعدالة وشفافية في حل أي شكاوى أو نزاعات تتعلق بالمصارف وشركات التأمين المرخصة في الدولة».

وأضاف قائلاً: «ستكون سندك آلية مهمة لتسريع وتيرة حل أي شكاوى من المتعاملين، وذلك نظراً لوضوح طريقة عملها وفعاليتها وشفافيتها في التعامل، إضافة إلى قدرتها على توفير أنجع الوسائل لحل المنازعات بصورة ودية وفقاً لما هو أفضل لجميع الأطراف. وبقيامها بهذه الأدوار لن تقتصر مهام (سندك) على تعزيز الثقة بقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات فحسب، وإنما أيضاً ستُسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً مزدهراً».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز