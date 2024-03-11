تراحم الخيرية تطلق حملة رمضان وتنفق 20 مليون درهم

أطلقت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي، حملتها الرمضانية التي تستهدف من خلالها جمع وإنفاق أكثر من 20 مليون درهم، وتنفيذ 10 مشروعات خيرية وإنسانية رئيسة تخدم الأسر المحتاجة والمتعففة، وتقديم الدعم والمساندة وإدخال السرور عليهم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت شعار"والله يحب المحسنين".

وقال سعادة خالد القاسم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية، إن المؤسسة تولي الحملات الرمضانية اهتماما بالغا لما يمثله شهر رمضان من مناسبة عظيمة تكثر فيها الأعمال، ويضاعف فيه الأجر والثواب، ويحرص فيه المحسنون والمحسنات على التبرع من نفيس أموالهم.

وأشار القاسم إلى أن المشروعات الإنسانية التي وضعتها المؤسسة ضمن أولوياتها في الحملة الرمضانية، تندرج في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه الآخرين، مؤكدا أن المؤسسة تسعى خلال الشهر الفضيل إلى مد يد العون لذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة داخل الدولة عبر مشاريعها ومبادراتها الإنسانية المتنوعة.

من جهته تحدث الدكتور أحمد تهلك، المدير العام للمؤسسة عن أبرز المشروعات الخيرية خلال رمضان، موضحا أنها تتضمن مشروع المير الرمضاني الذي يهدف إلى توزيع أكثر من 20 ألف طرد غذائي للأسر المحتاجة داخل الدولة بتكلفة تبلغ نحو 4 ملايين درهم، ومشروع كوبونات المواد الغذائية بتكلفة 500 ألف درهم، وكذلك مشروعات زكاة الفطر وكسوة العيد والعيدية بقيمة إجمالية تصل الى مليون درهم بالإضافة الى زكاة المال لدعم الأسر المحتاجة والمتعثرين ماديا وفقا للضوابط الشرعية.

وذكر أن المؤسسة ستبث برنامجا إذاعيا بشكل يومي خلال رمضان تحت مسمى "الناس للناس" على إذاعة "دبي إف إم" يسلط الضوء على حالات إنسانية بحاجة للدعم والعون، وتخصص كل حلقة من حلقاته لعرض حالات مختارة بعناية بعد التأكد من وضعها ومصداقية احتياجها للمساعدة من قبل كادر العمل بالمؤسسة، موضحا أن المؤسسة تستهدف علاج 150 حالة على مدار شهر رمضان الفضيل.

وقال إن من ضمن المشروعات تقديم 1.4 مليون درهم كمساعدات مالية شهرية للأسر المستحقة و5 ملايين درهم لاستكمال بناء 25 فيلا ومسكن للمواطنين بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتقديم مليوني درهم لتأهيل ودعم أسر المتعافين بالتعاون مع مركز "ارادة" للعلاج والتأهيل في دبي.

وذكر الدكتور تهلك أن "تراحم" دخلت في شراكة مع مركز فض المنازعات الإيجارية التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف التفريج عن 100 غارم يقضون أحكاما قضائية بسبب مديونيات الايجار بالإضافة الى تقديم 500 ألف درهم لمؤسسة الجليلة لعلاج الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن المؤسسة اتفقت مع مؤسسة ألأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي لدعم المشروعات الوقفية لسكن المواطنين من خلال تقديم 1.5 مليون درهم لهذا الغرض.

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