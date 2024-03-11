تجارب و فعاليات مميزة خلال شهر رمضان المبارك في وجهات ترفيهية عديدة بدبي

تقدم دبي مجموعة من التجارب المميزة لسكان وزوار المدينة خلال شهر رمضان، حيث تنعكس روحانيات الشهر الفضيل من خلال التواصل واللقاءات مع الأهل والأصدقاء،

وكذلك انتشار الخيم الرمضانية وموائد الإفطار والسحور.

ما يبرز التنوع اللافت والتجارب المميزة والأجواء النابضة بالحياة التي تجعل دبي إحدى أكثر الوجهات المفضلة للعيش والزيارة في العالم



خلال شهر رمضان المبارك سيستمتع المقيمين و زائري الإمارات العربية المتحدة بالعديد

من الأنشطة والفعاليات الحصرية تشمل خيارات متنوعة من وجبات الإفطار والسحور، تجارب الترفيه وعروض الأفلام الكلاسيكية والمرشحة لجوائز الأوسكار، في أبرز وجهات دبي، بما فيها دبي باركسTM آند

ريزورتس والقرية العالمية وحديقة وايلد وادي المائية وروكسي سينما.



سيكون ضيوف القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، مدعوين لاستكشاف "سوق الروائع الرمضانية" الذي يتخذ موقعاً حيوياً في قلب القرية ويتميز بتصميمه المستوحى من نمط الأسواق الإماراتية التقليدية، وسيوفر لضيوف الوجهة عينات من المنتجات الرمضانية المتاحة في أجنحته المتنوعة. كما سيحتضن المسرح الرئيسي يومياً عروض "الأوركسترا العربية" الموسيقية الفريدة التي سيؤديها 30 فناناً. إضافة إلى ذلك، ستقدم القرية العالمية لضيوفها مدفع رمضان السنوي الشهير الذي سيتم إطلاقه كل يوم إيذاناً بغروب الشمس وحلول وقت الإفطار، ليتمكن الضيوف بعدها من الاستمتاع بوجبتي الإفطار والسحور ضمن تشكيلة من الخيارات المتنوعة.





من جهتها ترحب دبي باركسTM آند ريزورتس، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، بضيوفها للاحتفال بالأجواء الرمضانية المميزة، والاستمتاع بألعاب الركوب الحماسية والوجهات الترفيهية الفريدة من نوعها ووجبات الإفطار الرمضانية التي تتيح جميعها أوقاتاً حافلة بالمرح والمتعة لجميع أفراد العائلة.

وسيكون الذواقة على موعدٍ مع تشكيلة من الأطباق الشرقية الأصيلة في مطعم الماشوه بمنطقة ريفرلاندTM دبي، إلى جانب أركان الطهي الحي أمام الضيوف والعروض الترفيهية من 15 مارس حتى 9 أبريل حيث سيستمتع الضيوف يومياً بتشكيلة من المأكولات الشهية التي تتضمن المقبلات الساخنة والباردة ووجبة مجبوس الدجاج الإماراتية وداوود باشا وغيرها

وسيوفر مطعم كاليا في فندق لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس، تجارب إفطار استثنائية لضيوفه خلال شهر رمضان المبارك،. وستتوفر للراغبين في ترقية إقامتهم في المنتجع خلال شهر رمضان المبارك، إمكانية الاختيار بين مجموعة من الغرف والأجنحة التي تتضمن وجبتي الإفطار والسحور وتذاكر لدخول أحد المتنزهات الترفيهية.

وسيرحب متنزه موشنجيتTM دبي بضيوفه لفرصة استكشاف 29 من ألعاب الركوب الحماسية والوجهات الفريدة من نوعها، والتجارب الترفيهية المستوحاة من أشهر أفلام هوليوود، بما فيها مدغشقر و ذا هنجر غايمز، والاستمتاع بخيارات المأكولات في مطاعم تحمل طابع الأفلام والشخصيات الشهيرة، كما،يقدم فندق ليجولاند عرض حصري مع خصم ٤٠٪ على الإقامة، و وجبة الفطور اليومية أو السحور، واختيار لدخول حديقة ليجولاند الترفيهية أو الحديقة المائية لكل يوم خلال الزيارة! و يدعو مطعم بريكس فاميلي الجميع بتجربة إفطار رمضانية رائعة مع مقبلات عربية ساخنة وباردة،



اما في حديقة وايلد وادي المائية، سيستمتع ضيوف حديقة وايلد وادي المائية من جميع الأعمار خلال شهر رمضان المبارك بتجارب استثنائية منعشة لتجربة 30 من الألعاب والزلاقات المائية التي ستتيح للجميع أوقاتاً ممتعة بإطلالات بديعة على برج العرب. كما سيحصل المقيمون بدولة الإمارات العربية المتحدة على خصم حصري يبلغ 40% عند حجزهم تذاكر دخول اليوم الواحد عبر الموقع الالكتروني للحديقة

طوال شهر رمضان الفضيل، تدعو روكسي سينما جميع محبي الأفلام من الذواقة لمشاهدة الأفلام المختلفة والاستمتاع بتناول تشكيلة من المأكولات الرمضانية المميزة مثل وشاورما الدجاج وغيرها .

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