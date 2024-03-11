بمشاركة 70 دولة وجالية إسلامية.. فعاليات الدورة 27 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم تنطلق غداً

استعدت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لانطلاق فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 13 رمضان 1445هجرية بمقر ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر في دبي.

ويشارك في المسابقة نحو 70 دولة وجالية إسلامية من مختلف أنحاء العالم، حيث تبدأ الفعاليات بعد صلاة التراويح، وتقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، راعي ومؤسس الجائزة، رعاه الله.

وأكملت الوحدات واللجان كافة استعداداتها لاستقبال هذا الحدث القرآني السنوي؛ إذ بدأ وصول ضيوف الدولة من أعضاء لجنة التحكيم والمتسابقين للمشاركة في المنافسات القرآنية.

كما أعدت وحدة الإعلام في الجائزة، مركزا إعلاميا للتواصل بشكل دائم مع أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة، كما سيتم إطلاق قناة الجائزة لنقل فعاليات المسابقة عبر الأقمار الصناعية عربسات ونايلسات وهوتبيرد، بالإضافة إلى نقلها عبر قناة نور دبي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي "يوتيوب وإنستغرام".

وستقوم وحدة الإعلام بإعداد رسالة يومية طيلة أيام المسابقة، بعنوان "يوميات الجائزة" لبثها عبر القنوات الفضائية المحلية والعالمية، بينما بدأ توافد المتسابقين إلى الدولة من مختلف أقطار العالم للمشاركة في المنافسات.

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