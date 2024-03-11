غوتيريش: حتى مع بداية شهر رمضان يستمر القتل والقصف وإراقة الدماء في غزة



لم يهدأ القتال ولا القصف المدفعي والغارات الجوية في اليوم الأول من شهر رمضان الاثنين في قطاع غزة حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية التي قد تودي بغالبية السكان إلى المجاعة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إلى "إسكات الأسلحة" في قطاع غزة. وقال "حتى مع بداية شهر رمضان، يستمر القتل والقصف وإراقة الدماء في غزة".

وقال عوني الكيال (50 عامًا) النازح في مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع المحاصر لوكالة فرانس برس "بدأ رمضان حزينا ومتشحاً بالسواد وطعم الموت والدم وأصوات الانفجارات والقصف. سمعت صوت المسحراتي وهو شاب متطوّع يجول بين الخيم واستيقظت في خيمتي البسيطة وصرت أبكي على حالنا".

ويضيف "فجأة سمعت دوي القصف. ضربوا بيتًا بحي الجنينة، ورأيت سيارات الإسعاف تنقل شهداء وجرحى".

وقالت وزارة الصحة في القطاع إن غارة استهدفت وقت السحور منزل عائلة بركات في حي الجنبية برفح وخلّفت أربعة قتلى بينهم ثلاث نساء وعدد من الجرحى.

وصباح اليوم السابع والخمسين بعد المئة للحرب، أفادت وزارة الصحة في القطاع عن 67 قتيلا و 106 جرحى سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة إن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرق، واتهمت الجيش الإسرائيلي بمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.

وارتفعت حصيلة الحرب منذ خمسة أشهر في قطاع غزة، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس، إلى 31112 قتيلا و72760 جريحًا، "72% منهم من الأطفال والنساء".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شكّك الأحد في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، في حصيلة القتلى المدنيين في غزة. وقال إن العدد "ليس 30 ألفًا ولا حتى 20 ألفًا وهو أقلّ من ذلك بكثير"، قائلا إن الجيش قتل "ما لا يقلّ عن 13 ألف" مقاتل.

الخطوط الحمراء



ورغم تكرار الدعوات إلى وقف الحرب، تتمسّك إسرائيل بخطتها لمهاجمة رفح حيث يتكدّس 1,5 مليون من النازحين في ظروف كارثية.

وقال نتانياهو في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" نشرت الأحد ردّا على سؤال عمّا إذا كان الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح، "سنذهب الى هناك، لن نتركهم. أنا لديّ خطّ أحمر. هل تعرفون ما هو؟ هو ألا يتكرّر السابع من أكتوبر أبدا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتبر الأسبوع الماضي أنّ "من حقّ" نتانياهو "الدفاع عن إسرائيل ومواصلة مهاجمة حماس. لكن يجب أن يكون أكثر حذرا حيال الأرواح البريئة التي تزهق بسبب الإجراءات المتّخذة"، مضيفا "في رأيي هذا يضرّ إسرائيل أكثر ممّا ينفعها".

وسئل بايدن خلال مقابلة مع "إم إس إن بي سي"، ما إذا كان هجوم إسرائيلي واسع النطاق في رفح بجنوب القطاع الفلسطيني سيُشكّل "خطّا أحمر" على غسرائيل ألا تتجاوزه، فقال "هذا خطّ أحمر لكنّي لن أتخلّى عن إسرائيل أبدا".

منفتحة على التفاوض

وبعد فشل مفاوضات التهدئة، اتهمت إسرائيل حماس "بالتشبّث بمواقفها وعدم إبداء اهتمام بالتوصل لاتفاق وبالسعي إلى إشعال المنطقة خلال رمضان".

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