«إنتلكت» تطلق حزمة حلول تكنولوجية لمساعدة المصرفيين في المنطقة

أعلنت شركة إنتلكت ديزاين آرينا ليمتد، منصة التكنولوجيا المالية السحابية المتطورة ومتعددة المنتجات، وشركة المنتجات التكنولوجية الشاملة لأعمال المصارف والتأمين في العالم، عن إطلاق منتج eMACH من حزمة «المبادئ الأولى» التكنولوجية، وذلك لمساعدة المصرفيين المحترفين في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



وتركز حزمة «المبادئ الأولى» التكنولوجية على عملاء البنك بغض النظر عن فئاتهم، سواءً كانوا من تجار التجزئة أو من ذوي الملاءات المالية العالية أو من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو من الشركات الكبرى، كما تركز على الأحداث التي تطرأ في مسيرتهم المالية، والأحداث التي تنتج عن عمليات البنك أو الأحداث التي تفرضها الجهات التنظيمية والامتثال. وتقوم المؤسسات المالية بتنسيق عروضها بناءً على هذه الأحداث لضمان رضا العملاء والامتثال للوائح التنظيمية. ويتم تنفيذ هذا التنسيق باستخدام مجموعة محددة من الخدمات المستقلة، التي يشار إليها في مجتمع التكنولوجيا باسم الخدمات المصغرة.

وقال أرون جين، المدير الإداري العام ورئيس المهندسين في شركة إنتلكت ديزاين آرينا ليمتد: «يستفيد منتج eMACH من إنتلكت من ذكاء التقنيات المعتمدة على التخزين السحابي لتصميم الحلول التجارية القابلة للتحقيق الخاصة بالمصرفيين، وذلك استناداً إلى هيكلية تركز على الأحداث، والخدمات المصغرة الجاهزة، وعدد كبير من واجهات برمجة التطبيقات المتعلقة بمحتوى بواجهة خلفية فقط بدون رأس. ويوفر دمج هذه المبادئ الأربعة اسماً مميزاً لمنتج eMACH، الذي يمثل اختصاراً للأحداث، والخدمات المصغرة، وواجهات برمجة التطبيقات، والتخزين السحابي، والمحتوى بواجهة خلفية فقط بدون رأس. أما بالنسبة لمنصة iFabric، فيضيف نظام إدارة معلومات المستندات تناسقاً في العمليات لتحقيق عملية صنع قرار أسرع وأكثر دقة».



وتتعاون هذه الخدمات المصغرة مع خدمات أخرى في منظومات الخدمات المصرفية للشركات، مثل السيولة، والمدفوعات، وإدارة النقد، والحسابات الافتراضية، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحسابات الإيداع للشركات، والتمويل التجاري وتمويل سلسلة التوريد، وذلك لضمان تقديم الخدمات المتكاملة بصور مثالية، بما فيها الموافقة على منح القروض، واتخاذ قرارات الائتمان، والامتثال للمخاطر، وإعداد التقارير التنظيمية. ووفقاً لمجتمع التكنولوجيا، فإن البروتوكول المتبع عند الاتفاق المحدد مع خدمات أخرى يسمى واجهة برمجة التطبيقات.

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