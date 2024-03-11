مصرف الإمارات للتنمية يوفر حلولاً لتمويل مستحقات الرعاية الصحية

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، إطلاقه منتجاً جديداً لتمويل مستحقات الرعاية الصحية بهدف مساعدة مقدمي الرعاية الصحية على الحفاظ على السيولة المالية الكافية، وذلك من خلال شراكته مع شركة التكنولوجيا المالية «كلايم»، المتخصصة بتوفير حلول تمويل قطاع الرعاية الصحية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

ويسعى المصرف من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وكريم دقي، الرئيس التنفيذي لشركة «كلايم»، إلى دعم الاستقرار المالي لمقدمي الرعاية الصحية عبر توفير حلول رأس المال العامل منخفضة المخاطر وقصيرة الأجل.



كما سيعمل المصرف من خلال توظيف خبرات «كلايم» في مجال التكنولوجيا المالية على تسهيل وصول مقدمي الرعاية الصحية في المؤسسات ومنشآت الرعاية الصحية الصغيرة والكبيرة إلى رأس المال العامل مع فترات سداد وشروط مرنة.

وسيشهد المنتج الجديد تقديم تمويلات حيوية بالاستناد إلى البيانات الآنية مع قيام «كلايم» بإدارة العمليات على نحو كامل، مما يمكّن مقدمي الرعاية الصحية من تحصيل مستحقاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، حيث من المتوقع أن يؤدي منتج تمويل مستحقات الرعاية الصحية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والأداء المالي لمنظومة الرعاية الصحية في جميع أنحاء الدولة.

وقال أحمد محمد النقبي: «قطاع الرعاية الصحية أحد القطاعات الحيوية والرئيسية في المجتمع والتحسين المستمر لأداء الخدمات المرتبطة بالقطاع يسهم في الارتقاء به وتعزيز تنافسيته، وبما ينعكس بدوره على تحقيق دولة الإمارات أفضل معدلات التنافسية عالمياً».

وأضاف النقبي: «ومن خلال الشراكة مع شركة «كلايم» يؤكد المصرف التزامه بدعم قطاع الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا المالية المبتكرة التي تحفّز تطوره، والتي تتركز في التوظيف الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات المستخدمة للإدارة المثلى لتحصيل المطالبات الطبية من شركات التأمين، وبما يضمن القدرة على مواصلة تزويد مقدمي الرعاية الصحية بالسيولة اللازمة لتحسين خدمات الرعاية الصحية».



من جانبه، قال كريم دقي: «يواجه قطاع الرعاية الصحية تحديات في تحصيل وتغطية تكاليف المطالبات المعقدة من شركات التأمين الطبي، ما يؤدي إلى تجميد رأس المال، فمثلاً في دولة الإمارات تصل قيمة المطالبات الطبية السنوية إلى 22 مليار درهم، منها نحو 5.5 مليارات درهم تبقى غير محصلة. ولمعالجة هذا التحدي تعمل «كلايم» على تمكين مؤسسات الرعاية الصحية من تلقي مدفوعات المطالبات الطبية نقداً في غضون 24 ساعة، ما يقلص مدة الانتظار التي تصل من 60 إلى 90 يوماً.



وقدم مصرف الإمارات للتنمية منذ إطلاق استراتيجيته في أبريل 2021 إجمالي تمويلات وصلت قيمتها إلى 8.7 مليارات درهم، ومنها 326 مليون درهم لدعم قطاع الرعاية الصحية. تأسست شركة «كلايم» في العام 2019، وقامت بتسريع تحصيل ما يزيد على 323.000 مطالبة طبية في دولة الإمارات.

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