«بوسطن كونسلتينج جروب» تكرم 60 قيادة نسائية لابتكاراتها المستدامة

استضافت بوسطن كونسلتينج جروب احتفالية خاصة تكريماً للإنجازات الاستثنائية التي حققتها المرأة في مجالات الطاقة والمناخ والاستدامة. وحملت هذه الفعالية اسم V6، حيث يُشتق حرف V من كلمة Voltage والتي تمثل القوة الدافعة لريادة الابتكارات المستدامة وتلبية متطلبات الطاقة حول العالم. وتمثّل جوائز V60 تجسيداً فعلياً للمعاني والدلالات التي يحملها اليوم العالمي المرأة من خلال تعزيز روح الشمول ومواصلة الإلهام ودعم مسار التحول المستدام.

واحتفت الفعالية بالمساهمات الملهمة التي قدمتها مجموعة من السيدات من قادة الفكر والمهندسات والمبتكرات ورائدات الأعمال في العديد من المجالات الحيوية، وشهدت تكريم إنجازات 60 امرأة متميزة في منطقة الشرق الأوسط، لتمثّل نقطة تحول نحو الاستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين. وقد سلّطت هذه الفعالية الضوء على الدور المحوري للتنوع في تشجيع الابتكار ودفع التقدم في قطاع الطاقة والمبادرات البيئية.

وتعليقاً على هذه الفعالية، قالت شيلي ترينش، شريك ومدير مفوض في بوسطن كونسلتينج جروب: «لم تكن جوائز V60 مجرد فعالية أو احتفالية خاصة - بل كانت تجسيداً عملياً لتصميمنا المشترك على تعزيز ممارسات الاستدامة والتنوع والشمول. ومن خلال الاحتفاء بإنجازات هذه المجموعة من السيدات الاستثنائيات، تمثّل هدفنا في تكريم إنجازاتهن ووضع معايير جديدة من التميز لريادة الابتكارات المستدامة في المستقبل. ويتجلّى التزام هؤلاء السيدات بممارسات الاستدامة بوضوح في الحلول الإبداعية التي قدمنها وقيادتهن الملهمة، وهو أمر حيوي لمواصلة إحداث تغيير إيجابي في العديد من المجالات والقطاعات».

إنجازات ملهمة



وقبل انطلاق فعالية V60، تم تكريم 60 سيدة ورائدة أعمال ممن قدمن مساهمات ملحوظة في مجال الطاقة المستدامة في جلسة تصوير شخصية تم خلالها تسليط الضوء على قصصهن الملهمة. ويمكن الاطلاع على هذه الصور الفوتوغرافية الاحترافية والجوائز التي تم تقديمها في هذه الفعالية من خلال المعرض الافتراضي لبوسطن كونسلتينج جروب. ويهدف المعرض إلى الاحتفاء بصناع التغيير الذين يحدثون فرقاً كبيراً في مختلف القطاعات.

مواصلة المسار



تمثّل إنجازات السيدات اللواتي تم تكريمهن في الفعالية مصدر إلهام وتحفيز للآخرين لتحدي الأعراف والصور النمطية السائدة. كما وفرت هذه الفعالية فرصة لمد جسور التواصل وتعزيز أوجه التعاون بين المبتكرين وروّاد الأعمال والمفكرين، والتركيز على أهمية التنوع والرؤية في تسريع وتيرة الابتكارات المستدامة في مختلف القطاعات، لنمضي معاً نحو مستقبل يتم فيه تصور هذه المُثُل واحتضانها وتحقيقها بالكامل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز