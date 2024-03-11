ملتقي الأعمال والإستثمار يعقد دورته الثانية في دبي مايو المقبل

تشهد دبي إقامة فعاليات النسخة الثانية لملتقى الأعمال والاستثمار في مايو المقبل، برعاية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومشاركة دول عربية وعالمية عدة، لبحث التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسُبل فتح آفاق جديدة لشركات استثمارية فاعلة تواكب المتغيرات والتحولات.

وأكد جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أهمية الاستثمار الجماعي كونه الطريقة الأسهل لجمع الاستثمارات من أكثر من جهة ضمن صندوق استثماري واحد، وقدم عدداً من النصائح إلى المستثمرين ورواد الأعمال المهتمين بمجال الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات، وفق التحولات والمتغيرات المتوالية والتطورات المشهودة عاماً تلو الآخر.

وقال الجروان، إن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج يسهم بدور فاعل في عملية التنمية والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وإن مذكرة التفاهم تُعدّ نقطة انطلاق مهمة لمجتمعي الأعمال ستنبثق عنها مبادرات تؤتي ثمارها بالنجاح.

وقال زياد السيسي الرئيس التنفيذي لملتقى الأعمال والاستثمار إن الهدف من الملتقى الذي يعقد للمرة الثانية في دبي هو بحث واستعراض أهمية الاستثمار ومساراته وتطوراته واتجاهاته المتقدمة، ومدى تأثيره على الاقتصاد في منطقتنا، لاسيما أنه يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن الإمارات رسخت ثقافة التميز الذي يعد مسيرة لا نهاية لها، والرقم واحد أبرز مكونات منظومة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

وأضاف السيسي أن الملتقى يستهدف تأسيس منصة عالمية رائدة تتيح فرص نوعية للمستثمرين ورجال الأعمال لتوحيد الجهود والرؤى وإتاحة الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي محلياً وإقليمياً على المدى البعيد، فضلاً عن رصد مستجدات ساحة الأعمال، وأحدث توجهات الاستثمار المستدام في ظل التحولات والمتغيرات المتسارعة لواقع الاستثمار الراهن.

مكانة متميزة



وأكد أن دبي تحتل مكانة متميزة كمركز عالمي للاستثمار وجذب رجال الأعمال والمستثمرين، إذ إنها مدينة تجمع بين الحداثة والتطور الاقتصادي، وتوفر بيئة مشجعة للشركات والمشاريع الناشئة، وتعزز البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة جاذبية دبي للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى الممكنات المتاحة لرجال الأعمال في دبي للاستفادة من العديد من الفرص، في مجالات متنوعة، منها العقارات والتجارة والتكنولوجيا والسياحة والضيافة وغيرها، إذ توفر الإمارة بيئة قانونية مشجعة، وتسهل إجراءات الاستثمار والتأسيس والتشغيل.





روح الابتكار



وقال إن دبي تعكس روح الابتكار والتطور، وتستقطب رواد الأعمال والمبدعين من مختلف القطاعات، لاسيما أنها الإمارة التي تجمع بين الثقافات والجنسيات، وتوفر منصة للتعاون والتبادل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

وأفاد بأن ما تحقق من إنجازات وطفرات نوعية في جميع المجالات في دبي، يجعلنا في سباق مستمر مع التميز، لذلك يركز ملتقى الأعمال والاستثمار على تعزيز هذا الدور وتوحيد الرؤى، وتوفير بيئة مشجعة ومرنة للشركات والمستثمرين، وبناء شراكات جديدة، ومد جسور التعاون، وتعميق الروابط، لمواجهة التحديات وتذليل كل المعوقات.

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