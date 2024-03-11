ترامب: فيسبوك تهديد للناس وتيك توك خطر على الأمن القومي

على الرغم من إعادة تفعيل حسابه على منصة "X"، فإن العلاقات بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومواقع التواصل الاجتماعي ليست في أحسن حال.

فقد اعتبر سيد البيت الأبيض السابق أن منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية "فيسبوك" تشكل تهديدا للناس وللعديد من وسائل الإعلام.

وقال في مقابلة مع قناة CNBC: "لا أحب فكرة أنه إذا منعتم "تيك توك" سوف تجعلون "فيسبوك" أكبر، وأنا أعتبر أن "فيسبوك" هو عدو الناس والكثير من وسائل الإعلام".

كما اعترف ترامب بأنه يعتبر "تيك توك" تهديدا للأمن القومي، لكنه قال إن هناك "الكثير من الأشياء الجيدة" في هذه المنصة.

يأتي هذا في حين طرح عدد من المشرعين من مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يحظر تطبيق "تيك توك".يهدف مشروع القانون لحماية الأميركيين من التطبيقات التي يشرف عليها خصوم أجانب.

كما من المتوقع أن يجبر هذا القانون شركة ByteDance الصينية التي تملك تطبيق "تيك توك" على التخلي عن هذا التطبيق المخصص لتصوير ونشر مقاطع فيديو قصيرة أو ستحظر هذه المنصة في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن فيسبوك كان حظر حساب ترامب في يناير 2021 في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول، والتي حاول خلالها المئات من أنصاره إيقاف التصديق على نتائج انتخابات 2020.

أما تيك توك فحينما كان ترامب في منصبه عام 2020، تعهد بحظر تطبيق "تيك توك"، القائم على الفيديو، من العمل في الولايات المتحدة وأصدر أمرا يدعو شركة "بايت دانس" إلى سحب الاستثمارات من أعمال التطبيق في الولايات المتحدة. ولكن، تم حظر الأمر في وقت لاحق في المحكمة.