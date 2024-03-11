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368 فارساً وفارسة يختتمون فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة بالوثبة

3/11/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة أمس، موسم المنافسات، بإقامة مهرجان أبوظبي للقدرة بمشاركة 368 فارساً وفارسة يمثلون مختلف إسطبلات الدولة، تنافسوا في 3 سباقات في الفترة من 8 حتى 10 مارس الجاري، للفوز بالمراكز الأولى.

وتفوقت الفارسات في إجمالي الترتيب العام لمنافسات المهرجان بحصد المراكز الثلاثة الأولى في سباق السيدات لمسافة 100 كلم للفارسات شرينه أحمد الفلاسي، وماسة عدنان، وأفنان إبراهيم، على الترتيب.

كما جاء التفوق الثاني في سباق الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، لصالح كل من نورة حمد القبيسي وماسة عدنان بحصد المركزين الأول والثاني، كما نجحت الفارسة ماسة عدنان في إعادة مشهد الفوز بالمركز الثاني في السباقين الأول والثاني، بينما ذهب المركز الثالث إلى الفارس ذياب عبد الله البلوشي.

ولم تغب الفارسات عن المنافسة في السباق الختامي المفتوح لمسافة 120 كلم، وذلك من خلال فوز الفارسة ميثاء محمد القبيسي بالمركز الثاني، بينما ذهب المركز الأول للفارس سيف المزروعي والثالث للفارس منصور خميس.

وتخطى المشاركون في السباق الثاني التحدي الكبير الذي واجههم بسبب التقلبات الجوية وهطول الأمطار قبل وأثناء السباق، حيث أكملوا طريقهم إلى آخر مرحلة من السباق عند خط النهاية في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وأكد سيف سالم الفارسي مدرب إسطبلات المغاوير أن سباقات مهرجان أبوظبي للقدرة بالوثبة شهدت تنافساً قوياً بين الفرسان والفارسات، بمستويات قوية، وتكتيكات عالية في توازن السرعات خلال مراحل السباق، مكنتهم من خوض تحدي المنافسات.

وأشارت الفارسة ميثاء محمد القبيسي الفائزة بالمركز الثاني في السباق الختامي إلى قوة المنافسات التي شهدها المهرجان، والرغبة الكبيرة من جميع الفرسان في الوصول إلى المركز الأول، ما منح مهرجان أبوظبي قيمة تنافسية كبيرة بارتفاع المستوى التنافسي في السباقات منذ الانطلاقة وحتى السباق الختامي.

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