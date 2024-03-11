رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس باكستان بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري.





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