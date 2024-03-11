منتخب الإمارات للتزلج يصل إلى الإمارات بعد اتمام مشاركته في المعسكر التطويري في دافوس

في إطار التعاون المشترك وتفعيل دور الشراكة الإماراتية السويسرية بشكل فاعل ، أقام المنتخب الوطني الإماراتي للتزلج معسكراً تطويريا خلال الفترة من 1-8 مارس 2024 في دافوس والذي يأتي بالشراكة مع مجلس السياحة السويسري.

وضمن تحضيرات واستعدادات المنتخب الوطني للتأهل لدورة الألعاب الشتوية الدولية في كورتينا بإيطاليا 2026 ، وتحت إشراف ومتابعة حثيثة من قِبل الفريق الفني باتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، قام الاتحاد السويسري للتزلج بنقل الخبرات الفنية والمهارات المتقدمة لأبطالنا، من خلال مشاركة نخبة من اللاعبين المحترفين بسويسرا في المعسكر، والذي أقيم في المنتجع السياحي بمدينة دافوس.

وأكد إبراهيم علي خادم عضو مجلس إدارة إتحاد الإمارات للرياضات الشتوية ومشرف المعسكر بأهمية هذه المشاركات مشيرا إلى "ان المعسكرات التطويرية تساهم بشكل كبير في تسارع خطوات الوصول إلى المشاركات الدولية وتمكين الفرق الوطنية بشكل عام، وكذلك الحال مع منتخبنا الوطني للتزلج الذي بدأ تدريباته الفنية في سكي دبي منذ انطلاقة المنتخب في بطولات التزلج خلال 2018 واليوم يشارك في المعسكرات التطويرية ميدانيا وسط ظروف ثلجية متعددة لكسب الثقة وتطوير المهارات الفنية للاعبين ".

الجدير بالذكر ان اتحاد الامارات للرياضات الشتوية يسعى حاليا لعقد عدة شراكات فنية مع افضل المدارس الثلجية العالمية لبلورة الرؤية

الوطنية في دعم رياضات النخبة مثل رياضة التزلج على الثلج بفئتيه المتعرج والحر.

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