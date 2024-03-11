انخفاض في درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط على البحر وتكون مثيرة للغبار أحياناً.

وقال المركز - في بيانه اليومي - إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:28 والمد الثاني عند الساعة 03:05 والجزر الأول عند الساعة 08:12 والجزر الثاني عند الساعة 20:46، ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط ويضطرب مساءُ، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والمد الثاني عند الساعة 23:16 والجزر الأول عند الساعة 17:09 والجزر الثاني عند الساعة 05:47.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 16 80 40

دبي 27 18 75 30

الشارقة 25 15 85 35

عجمان 26 19 90 40

أم القيوين 25 14 90 45

رأس الخيمة 26 17 90 40

الفجيرة 28 19 80 35

العـين 29 17 85 30

ليوا 28 16 90 35

الرويس 25 17 90 40

السلع 26 18 85 35

دلـمـا 25 20 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 24 19 85 50

أبو موسى 24 19 85 50

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