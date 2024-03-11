رئيس الدولة يتبادل هاتفياً التهاني بحلول رمضان مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة



تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع كل من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وعبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ورجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وشوكت مير ضيايف، رئيس جمهوية أوزبكستان.

وأعرب سموه والقادة عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم للجميع بحلول الشهر الفضيل، داعين المولى عز وجل أن يجعله شهر رحمة وبركة ويديم الرخاء والازدهار على شعوبهم ويعم الأمان والاستقرار شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

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