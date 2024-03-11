رئيس الدولة يتبادل هاتفياً التهاني بحلول رمضان مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع كل من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وعبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ورجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، وشوكت مير ضيايف، رئيس جمهوية أوزبكستان.
وأعرب سموه والقادة عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم للجميع بحلول الشهر الفضيل، داعين المولى عز وجل أن يجعله شهر رحمة وبركة ويديم الرخاء والازدهار على شعوبهم ويعم الأمان والاستقرار شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.
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