أنور قرقاش: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات وضعت كُل تركيزها لتقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات بقيادة
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
وضعت
كُل تركيزها لتقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة.
وقال معاليه في حسابه على " إكس" : " لمواجهة الكارثة غير المسبوقة في غزة وضعت الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد كُل تركيزها لتقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع، علي مدى الأشهر الماضية لم نتردد عن تطبيق شتى المبادرات لإنقاذ الأرواح البريئة.. اخترنا الأفعال لتكون محطة فارقة في مواجهة هذه الحرب التي أهلكت الحرث والنسل".
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