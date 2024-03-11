أنور قرقاش: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات وضعت كُل تركيزها لتقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة



أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات بقيادة

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،

وضعت

كُل تركيزها لتقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة.

وقال معاليه في حسابه على " إكس" : " لمواجهة الكارثة غير المسبوقة في غزة وضعت الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد كُل تركيزها لتقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع، علي مدى الأشهر الماضية لم نتردد عن تطبيق شتى المبادرات لإنقاذ الأرواح البريئة.. اخترنا الأفعال لتكون محطة فارقة في مواجهة هذه الحرب التي أهلكت الحرث والنسل".

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