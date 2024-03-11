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وزير الصحة يشيد بجهود الفريق الطبي التطوعي التابع للهلال الأحمر الكويتي في قطاع غزة

3/11/2024 2:38:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 3 (كونا) -- أشاد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الإثنين بجهود الفريق الطبي التطوعي التابع لجمعية الهلال الأحمر الكويتي والذي أجرى عمليات جراحية دقيقة للمصابين والجرحى في قطاع غزة.
وقال الوزير العوضي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب وصول الفريق الطبي إن هذه المبادرة تعد الأولى خليجيا وتتويجا للتنسيق والتعاون بين جمعيات النفع العام في دولة الكويت ومع الجمعيات والمنظمات الإنسانية في مصر وفلسطين.
وأضاف أن الفريق الطبي أدى عمله بكل تفان وإخلاص معربا عن اعتزازه وفخره بجهوده في علاج الجرحى والمصابين وبدوره الوطني في رفع اسم دولة الكويت عاليا في مجال العمل الإنساني إذ أن "القيم الإنسانية تأتي في مقدمة أولويات العمل الطبي".
ونوه بموقف دولة الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني عبر تأمين المساعدات الطبية والغذائية والإيواء العاجل للمتضررين في القطاع.
وأعرب الوزير العوضي عن بالغ التقدير للقيادة السياسية على دعمها جمعيات النفع العام لا سيما (الهلال الأحمر) التي لا تدخر جهدا في مساعدة المتضررين من الكوارث والأزمات.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير في تصريح مماثل إن الجمعية حريصة على تقديم المساعدات لقطاع غزة بما فيها مد السواعد الطبية لتقديم العلاج اللازم مضيفا أن تواجد الفريق "مفخرة وطنية تستحق الإشادة".
وأوضح الساير أن الفريق الطبي الكويتي قد أجرى العديد من العمليات الجراحية وساند الطاقم الطبي الفلسطيني في مستشفيات قطاع غزة.
وشدد على أن "الجمعية ستكثف جهودها في تقديم المساعدة والعون للمتضررين بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني" معربا عن شكره لوزارات الخارجية والدفاع والصحة لحرصها على التواصل الدائم وتسهيل عمليات نقل المساعدات للأشقاء في غزة.
يذكر أن الفريق قد أجرى نحو 23 عملية جراحية لمرضى وجرحى فلسطينيين في مستشفيي (الكويت التخصصي) و(غزة الأوروبي) أدت إحداها إلى إنقاذ حياة أحد الجرحى الفلسطينيين بعد إصابته في إحدى غارات الاحتلال.
يذكر أن الفريق الطبي الذي ترأسه الدكتور مساعد العنزي ضم في عضويته أربعة أطباء هم استشاري جراحة العظام الدكتور حسين قويعان واستشاري جراحة المسالك البولية الدكتور فيصل الهاجري واستشاري التخدير الدكتور محمد شمساه واستشاري الجراحة الدكتور محمد جمال. (النهاية)

س ص / ن و ف



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