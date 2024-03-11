مصر تواصل بالتعاون مع الامارات اسقاط مساعدات انسانية فوق غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 3 (كونا) -- نفذت القوات الجوية المصرية اليوم الاثنين عمليات اسقاط جوي للمساعدات الانسانية فوق قطاع غزة بالتعاون مع طائرات نقل عسكرية اماراتية لإغاثة اهالي القطاع مع حلول شهر رمضان.
وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان أن طائرات قوات جوية مصرية أقلعت بالاشتراك مع نظيرتها من الإمارات من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة.
وأضاف أن مصر حرصت على تكثيف عمليات الاسقاط الجوي للمساعدات الاغاثية لأهالي غزة في أول أيام شهر رمضان المبارك تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتخفيف من معاناة الاشقاء في غزة .
وأوضح البيان أن عناصر القوات الجوية المصرية بالمشاركة في التحالف الدولي بالأردن تواصل كذلك تنفيذ طلعات يومية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لإسقاط مساعدات انسانية ومواد اغاثية بشمال القطاع للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف الحالية. (النهاية)
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