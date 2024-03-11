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مصر تواصل بالتعاون مع الامارات اسقاط مساعدات انسانية فوق غزة

3/11/2024 2:38:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 3 (كونا) -- نفذت القوات الجوية المصرية اليوم الاثنين عمليات اسقاط جوي للمساعدات الانسانية فوق قطاع غزة بالتعاون مع طائرات نقل عسكرية اماراتية لإغاثة اهالي القطاع مع حلول شهر رمضان.
وذكر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان أن طائرات قوات جوية مصرية أقلعت بالاشتراك مع نظيرتها من الإمارات من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة.
وأضاف أن مصر حرصت على تكثيف عمليات الاسقاط الجوي للمساعدات الاغاثية لأهالي غزة في أول أيام شهر رمضان المبارك تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتخفيف من معاناة الاشقاء في غزة .
وأوضح البيان أن عناصر القوات الجوية المصرية بالمشاركة في التحالف الدولي بالأردن تواصل كذلك تنفيذ طلعات يومية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لإسقاط مساعدات انسانية ومواد اغاثية بشمال القطاع للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف الحالية. (النهاية)

ع ف ف / ط م ا



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