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مؤسسة (كتارا) تطلق جائزة للمخطوطات والأماكن الأثرية في المنطقة العربية

3/11/2024 2:38:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 11 - 3 (كونا) -- أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي القطرية (كتارا) اليوم الاثنين إطلاق جائزة للمخطوطات والأماكن الأثرية في المنطقة العربية على ان يتم اختيار دولة عربية لتكون ضيف الشرف في كل نسخة للجائزة.
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن المؤسسة القول إنه تم اختيار المغرب ليكون ضيف الشرف في النسخة الأولى لجائزة (كتارا) للمخطوطات والأماكن الأثرية 2024 وذلك بالتزامن مع العام الثقافي (قطر ـ المغرب 2024).
واضافت ان المشاركة في هذه الدورة ستكون مقتصرة على المخطوطات المحققة والدراسات البحثية عن الأماكن الأثرية في تلك الدولة المختارة بينما المشاركات ستكون متاحة ومفتوحة لجميع الجنسيات ولا تقتصر على المشاركين من الدولة المختارة.
وتشمل الجائزة الجديدة فئتين الأولى خاصة بإجراء تحقيق لمخطوطة أصلية لم يسبق نشرها والفئة الثانية لأفضل دراسة بحثية حول أماكن أو معالم أثرية في المنطقة العربية وذلك بشروط محددة.
وسيعهد إلى لجنة علمية مختصة دراسة وتقييم المخطوطات المحققة والبحوث الأثرية المشاركة لاختيار أفضل ثلاث مخطوطات محققة وأفضل ثلاثة بحوث أثرية على أن تصبح الأعمال المتوجة بالجائزة ملكا لدار (كتارا) للنشر ولها الحق في نشرها وتوزيعها.
ولفتت المؤسسة إلى أن الأعمال المشاركة في النسخة الأولى لجائزة (كتارا) للمخطوطات والأماكن الأثرية تقبل ابتداء من اليوم وأن آخر موعد لاستلام المشاركات بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ فتح باب المشاركة في الجائزة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع مالكي المخطوطات وذوي الخبرة والاختصاص في مجال الآثار إلى مشاركة مقتنياتهم وجهودهم البحثية ونشرها على نطاق أوسع بما يعزز الثقافة العربية والإسلامية إلى جانب المساهمة في تشجيع النشر العربي وحث الناشرين على تقديم ما يعزز الارتقاء بالعقل العربي ويرفد الثقافة العربية بما هو جديد ومميز ومواكب لقضايا العصر.
وفي هذا الشأن قال مدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) الدكتور خالد السليطي إن إطلاق جائزة (كتارا) للمخطوطات والمناطق الأثرية يأتي استكمالا لجهود (كتارا) في رعاية الثقافة وحفظ التراث العربي والإسلامي والمساهمة في تحقيق المخطوطات ذات المحتوى القيم والمساعدة على نشرها وجعلها في متناول الباحثين والدارسين بما يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للأمة العربية.
وأضاف أن تسليط الضوء على الآثار في المنطقة العربية باعتبارها من أهم عناصر التراث المادي للأمم يتيح فرصة للوقوف على مصادر ذات قيمة تاريخية تعزز البحوث وتوسع دائرة المعارف وتروج للسياحة في المنطقة العربية.
ويحصل الفائزون الثلاثة في فئة المخطوطات المحققة على جوائز نقدية حيث يحصل الفائز الأول على مبلغ 20000 دولار والفائز الثاني يحصل على 15000 دولار فيما يحصل الفائز الثالث على مبلغ 10000 دولار.
ويحصل الفائزون في فئة البحوث الأثرية على ثلاث جوائز نقدية أيضا حيث يحصل الفائز الأول على مبلغ 20000 دولار فيما يحصل الفائز الثاني على مبلغ 15000 دولار ويحصل الفائز الثالث على مبلغ 10000 دولار. (النهاية)

س س س / ط م ا



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