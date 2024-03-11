مؤسسة (كتارا) تطلق جائزة للمخطوطات والأماكن الأثرية في المنطقة العربية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 11 - 3 (كونا) -- أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي القطرية (كتارا) اليوم الاثنين إطلاق جائزة للمخطوطات والأماكن الأثرية في المنطقة العربية على ان يتم اختيار دولة عربية لتكون ضيف الشرف في كل نسخة للجائزة.
ونقلت وكالة الانباء القطرية عن المؤسسة القول إنه تم اختيار المغرب ليكون ضيف الشرف في النسخة الأولى لجائزة (كتارا) للمخطوطات والأماكن الأثرية 2024 وذلك بالتزامن مع العام الثقافي (قطر ـ المغرب 2024).
واضافت ان المشاركة في هذه الدورة ستكون مقتصرة على المخطوطات المحققة والدراسات البحثية عن الأماكن الأثرية في تلك الدولة المختارة بينما المشاركات ستكون متاحة ومفتوحة لجميع الجنسيات ولا تقتصر على المشاركين من الدولة المختارة.
وتشمل الجائزة الجديدة فئتين الأولى خاصة بإجراء تحقيق لمخطوطة أصلية لم يسبق نشرها والفئة الثانية لأفضل دراسة بحثية حول أماكن أو معالم أثرية في المنطقة العربية وذلك بشروط محددة.
وسيعهد إلى لجنة علمية مختصة دراسة وتقييم المخطوطات المحققة والبحوث الأثرية المشاركة لاختيار أفضل ثلاث مخطوطات محققة وأفضل ثلاثة بحوث أثرية على أن تصبح الأعمال المتوجة بالجائزة ملكا لدار (كتارا) للنشر ولها الحق في نشرها وتوزيعها.
ولفتت المؤسسة إلى أن الأعمال المشاركة في النسخة الأولى لجائزة (كتارا) للمخطوطات والأماكن الأثرية تقبل ابتداء من اليوم وأن آخر موعد لاستلام المشاركات بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ فتح باب المشاركة في الجائزة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع مالكي المخطوطات وذوي الخبرة والاختصاص في مجال الآثار إلى مشاركة مقتنياتهم وجهودهم البحثية ونشرها على نطاق أوسع بما يعزز الثقافة العربية والإسلامية إلى جانب المساهمة في تشجيع النشر العربي وحث الناشرين على تقديم ما يعزز الارتقاء بالعقل العربي ويرفد الثقافة العربية بما هو جديد ومميز ومواكب لقضايا العصر.
وفي هذا الشأن قال مدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) الدكتور خالد السليطي إن إطلاق جائزة (كتارا) للمخطوطات والمناطق الأثرية يأتي استكمالا لجهود (كتارا) في رعاية الثقافة وحفظ التراث العربي والإسلامي والمساهمة في تحقيق المخطوطات ذات المحتوى القيم والمساعدة على نشرها وجعلها في متناول الباحثين والدارسين بما يسهم في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للأمة العربية.
وأضاف أن تسليط الضوء على الآثار في المنطقة العربية باعتبارها من أهم عناصر التراث المادي للأمم يتيح فرصة للوقوف على مصادر ذات قيمة تاريخية تعزز البحوث وتوسع دائرة المعارف وتروج للسياحة في المنطقة العربية.
ويحصل الفائزون الثلاثة في فئة المخطوطات المحققة على جوائز نقدية حيث يحصل الفائز الأول على مبلغ 20000 دولار والفائز الثاني يحصل على 15000 دولار فيما يحصل الفائز الثالث على مبلغ 10000 دولار.
ويحصل الفائزون في فئة البحوث الأثرية على ثلاث جوائز نقدية أيضا حيث يحصل الفائز الأول على مبلغ 20000 دولار فيما يحصل الفائز الثاني على مبلغ 15000 دولار ويحصل الفائز الثالث على مبلغ 10000 دولار. (النهاية)
س س س / ط م ا
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