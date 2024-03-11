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(الداخلية) الكويتية: استبعاد عسكريين من التخرج استند لاعتبارات قانونية وأمنية وإجرائية

3/11/2024 2:38:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 3 (كونا) -- قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الإثنين إن استبعاد بعض العسكريين من التخرج في دورة ضباط الصف من الحاصلين على الشهادة الجامعية ودورة وكيل أول ضابط من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة قد "استند إلى العديد من الاعتبارات القانونية أو الأمنية أو الإجرائية التي من شأن إغفالها تعريض البلاد للضرر".
جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة العلاقات والإعلام الأمني أعربت وزارة الداخلية فيه عن شكرها وتقديرها للمواطنين الذين كانوا يتحرون الحقائق لمعرفة ملابسات ما تم أخيرا من إجراءات أدت إلى استبعاد بعض العسكريين من التخرج.
وأوضحت أن من بين هؤلاء "من تنطوي بياناته على نقص وتناقض في شروط الالتحاق بالدورات المذكورة وكذلك ملاحظات أمنية في بيانات ملفاتهم وقد التحقوا بالدورة بقرارات استثنائية مخالفة للقانون الأمر الذي استوجب إعادة الأمور لنصابها القانوني الصحيح حماية للجوانب القانونية والأمنية".
وبشأن ما أثير عن عدم صرف المكافأة المالية للطلبة منتسبي أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية أفادت بأن ذلك "يرجع للضغوطات النيابية التي أدت إلى قبول العدد الاحتياطي من المجتازين لشروط الالتحاق والذي لم يكن من ضمن خطة الميزانية المخصصة لهذا الشأن حيث أن الميزانية يتم تحديدها وفقا للطاقة الاستيعابية التي كان من المفترض التحاقها بالأكاديمية حيث تم تخصيص ميزانية لـ900 طالب ضابط وتمت إضافة 390 طالبا خارج نطاق الميزانية المرصودة وهو سبب عدم صرف مستحقاتهم".
وأضافت أنها تعمل "بجهود حثيثة وحرص مع وزارة المالية والجهات الأخرى لتوفير المبالغ المالية ليتم صرف مستحقاتهم وبأثر رجعي من الميزانية الحالية أو في الميزانية القادمة من دون ضرر أو تأخير".
وأكدت وزارة الداخلية أن "نهجها في كافة قراراتها دائما هو الالتزام بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العليا للبلاد" وأهابت بالكافة "تحري الحقائق وسلامة المعلومات فيما يتم نشره وتداوله من مصادره الرسمية حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية المستحقة".
وثمنت "حرص المواطنين الكرام على معرفة الحقائق بعيدا عن التشويه والإشاعات والمغالطات التي يتداولها البعض وتبثها وتنقلها بعض الحسابات الإلكترونية غير المسؤولة أو المواقع الوهمية". (النهاية)

ح م د / ع ع ح


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