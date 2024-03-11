(يونسكو): تكلفة إعادة تأهيل البنى الأساسية العلمية بأوكرانيا تتخطى 26ر1 مليار دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 11 - 3 (كونا) -- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الاثنين ان تكلفة إعادة تأهيل البنى الأساسية العلمية العامة في أوكرانيا تتخطى 26ر1 مليار دولار.
وافادت دراسة نشرتها المنظمة ان 1443 مبنى ومختبرا و750 قطعة من معدات الأجهزة العلمية تعرضت إلى التلف أو التدمير منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022 مشيرة إلى أن الأوساط العلمية الأوكرانية تكبدت انتكاسات جسيمة وشهدت انخفاضا في تمويل القطاع العلمي.
واكدت الدراسة التي صدرت عن (يونسكو) وأكاديمية العلوم الجديدة في أوكرانيا أن إجمالي عدد المباني التي تكبدت أضرارا ودمارا إبان العامين الماضيين بلغ 1443 مبنى تابعا ل177 مؤسسة علمية موضحة ان تكلفة إعادة تأهيل هذه المباني تفوق 21ر1 مليار دولار بما في ذلك 5ر980 مليون دولار للجامعات وحدها كونها تكبدت القدر الأكبر من الخسائر.
واشارت الدراسة الى ان البنى الأساسية العلمية في منطقة (خاركيف) تعتبر الأشد تضررا إذ تكبدت جامعة ياروسلاف الحكيم الوطنية للقانون وجامعة خاركوف الوطنية بيكيتوف للاقتصاد الحضري أعلى تكاليف الأضرار بواقع 5ر116 مليون و1ر104 مليون دولار على التوالي.
ولم تقتصر الأضرار على المباني وحدها إذ لحق الدمار بأكثر من 750 قطعة من معدات الأجهزة العلمية والفنية وتكبدت 643 قطعة منها أضرارا لا يمكن إصلاحها وذلك بحسب الدراسة.
واضافت المنظمة ان هذه الحصيلة تشمل معدات كانت تستخدم في مجموعة واسعة من الأنشطة البحثية وتقدر التكلفة الإجمالية اللازمة لإصلاح هذه المعدات البحثية الهامة بقيمة 9ر45 مليون دولار.
ومن جهتها قالت المديرة العامة ل (يونسكو) أودري أزولاي ان وضع الأوساط العلمية بات "أشد حرجا بكثير وهو ما يقتضي منا حماية ودعم بحوثهم في أوكرانيا".
واضافت "سيضطلع العلماء والمهندسون وغيرهم من الخبراء بدور جوهري لتمكين أوكرانيا من الوقوف على قدميها" مشددة على اهمية مكانة هذا القطاع باعتباره مصدرا قيما يخدم بقية بلدان العالم على صعيد الابتكار والاكتشاف.
كما افاد معهد (يونسكو) للاحصاء بتقلص التمويل المخصص للقطاع العلمي إلى حد كبير حيث وصل إجمالي الإنفاق المحلي على البحوث والتنمية انكمش بواقع 5ر38 في المئة بين عامي 2021 و2022 وذلك من 5ر2019 إلى 1ر1242 مليون دولار.
يذكر ان الحرب اسفرت عن آثار جسيمة إذ اضطرت 18 مؤسسة علمية إلى نقل مقراتها مع العلم أن بعضها كان يجري دراسات على التنوع البيولوجي والنظام البيئي المحليين وهي بحوث لا يمكن مواصلتها عن بعد.
كما أسفرت الحرب عن تشتت العلماء الأوكرانيين في جميع أنحاء البلاد وخارجها وتردت ظروف عملهم.
ومن المقرر ان تعقد (يونسكو) اليوم الاثنين اجتماعا بحضور علماء من أوكرانيا وغيرها من البلدان لمناقشة النتائج التي خلصت إليها الدراسة مع الدول الأعضاء في المنظمة ودراسة الخطوات المقبلة في سياق الدعم الذي تقدمه المنظمة لأوكرانيا. (النهاية)
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