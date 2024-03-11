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(يونسكو): تكلفة إعادة تأهيل البنى الأساسية العلمية بأوكرانيا تتخطى 26ر1 مليار دولار

3/11/2024 2:38:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 11 - 3 (كونا) -- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الاثنين ان تكلفة إعادة تأهيل البنى الأساسية العلمية العامة في أوكرانيا تتخطى 26ر1 مليار دولار.
وافادت دراسة نشرتها المنظمة ان 1443 مبنى ومختبرا و750 قطعة من معدات الأجهزة العلمية تعرضت إلى التلف أو التدمير منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022 مشيرة إلى أن الأوساط العلمية الأوكرانية تكبدت انتكاسات جسيمة وشهدت انخفاضا في تمويل القطاع العلمي.
واكدت الدراسة التي صدرت عن (يونسكو) وأكاديمية العلوم الجديدة في أوكرانيا أن إجمالي عدد المباني التي تكبدت أضرارا ودمارا إبان العامين الماضيين بلغ 1443 مبنى تابعا ل177 مؤسسة علمية موضحة ان تكلفة إعادة تأهيل هذه المباني تفوق 21ر1 مليار دولار بما في ذلك 5ر980 مليون دولار للجامعات وحدها كونها تكبدت القدر الأكبر من الخسائر.
واشارت الدراسة الى ان البنى الأساسية العلمية في منطقة (خاركيف) تعتبر الأشد تضررا إذ تكبدت جامعة ياروسلاف الحكيم الوطنية للقانون وجامعة خاركوف الوطنية بيكيتوف للاقتصاد الحضري أعلى تكاليف الأضرار بواقع 5ر116 مليون و1ر104 مليون دولار على التوالي.
ولم تقتصر الأضرار على المباني وحدها إذ لحق الدمار بأكثر من 750 قطعة من معدات الأجهزة العلمية والفنية وتكبدت 643 قطعة منها أضرارا لا يمكن إصلاحها وذلك بحسب الدراسة.
واضافت المنظمة ان هذه الحصيلة تشمل معدات كانت تستخدم في مجموعة واسعة من الأنشطة البحثية وتقدر التكلفة الإجمالية اللازمة لإصلاح هذه المعدات البحثية الهامة بقيمة 9ر45 مليون دولار.
ومن جهتها قالت المديرة العامة ل (يونسكو) أودري أزولاي ان وضع الأوساط العلمية بات "أشد حرجا بكثير وهو ما يقتضي منا حماية ودعم بحوثهم في أوكرانيا".
واضافت "سيضطلع العلماء والمهندسون وغيرهم من الخبراء بدور جوهري لتمكين أوكرانيا من الوقوف على قدميها" مشددة على اهمية مكانة هذا القطاع باعتباره مصدرا قيما يخدم بقية بلدان العالم على صعيد الابتكار والاكتشاف.
كما افاد معهد (يونسكو) للاحصاء بتقلص التمويل المخصص للقطاع العلمي إلى حد كبير حيث وصل إجمالي الإنفاق المحلي على البحوث والتنمية انكمش بواقع 5ر38 في المئة بين عامي 2021 و2022 وذلك من 5ر2019 إلى 1ر1242 مليون دولار.
يذكر ان الحرب اسفرت عن آثار جسيمة إذ اضطرت 18 مؤسسة علمية إلى نقل مقراتها مع العلم أن بعضها كان يجري دراسات على التنوع البيولوجي والنظام البيئي المحليين وهي بحوث لا يمكن مواصلتها عن بعد.
كما أسفرت الحرب عن تشتت العلماء الأوكرانيين في جميع أنحاء البلاد وخارجها وتردت ظروف عملهم.
ومن المقرر ان تعقد (يونسكو) اليوم الاثنين اجتماعا بحضور علماء من أوكرانيا وغيرها من البلدان لمناقشة النتائج التي خلصت إليها الدراسة مع الدول الأعضاء في المنظمة ودراسة الخطوات المقبلة في سياق الدعم الذي تقدمه المنظمة لأوكرانيا. (النهاية)

م ع / ف ا س



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