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انطلاق أعمال الدورة ال68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بمشاركة وزير (الشؤون الاجتماعية)

3/11/2024 2:38:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 3 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين أعمال الدورة ال68 للجنة وضع المرأة في قاعة الجمعية العامة بالأمم المتحدة بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح.
وتناقش لجنة وضع المرأة في دورتها الحالية السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتسريع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز مؤسسات التمويل من منظور النوع الاجتماعي.
وتستعرض اللجنة في الدورة العقبات والتحديات التي تواجه المرأة في طريقها نحو تحقيق تنميتها على جميع الأصعدة والمستويات.
وترأس وفد دولة الكويت في أعمال الدورة الوزير الشيخ فراس الصباح وبحضور مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الأسرة بالتكليف مريم العازمي.
وتأتي المشاركة رفيعة المستوى في هذه الدورة ترجمة وتأكيدا للاهتمام الذي توليه دولة الكويت لقضايا المرأة وشواغلها. (النهاية)

ع س ت / ط م ا



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