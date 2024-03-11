انطلاق أعمال الدورة ال68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بمشاركة وزير (الشؤون الاجتماعية)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 3 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين أعمال الدورة ال68 للجنة وضع المرأة في قاعة الجمعية العامة بالأمم المتحدة بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح.
وتناقش لجنة وضع المرأة في دورتها الحالية السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتسريع تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز مؤسسات التمويل من منظور النوع الاجتماعي.
وتستعرض اللجنة في الدورة العقبات والتحديات التي تواجه المرأة في طريقها نحو تحقيق تنميتها على جميع الأصعدة والمستويات.
وترأس وفد دولة الكويت في أعمال الدورة الوزير الشيخ فراس الصباح وبحضور مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الأسرة بالتكليف مريم العازمي.
وتأتي المشاركة رفيعة المستوى في هذه الدورة ترجمة وتأكيدا للاهتمام الذي توليه دولة الكويت لقضايا المرأة وشواغلها. (النهاية)
ع س ت / ط م ا
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