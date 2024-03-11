سمو أمير البلاد وأسرة آل صباح الكرام يستقبلون جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 3 (كونا) -- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل صباح الكرام في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان مساء اليوم جموع المهنئين بهذا الشهر الفضيل من مواطنين ومقيمين.
وقد جسد ذلك روح الأسرة الواحدة في المجتمع الكويتي الذي جبل على المحبة والمودة وروح الاخاء متمنين أن تعود هذه المناسبة الفضيلة على الجميع بالخير واليمن والبركات. (النهاية)
خ ع م / م ص ع
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