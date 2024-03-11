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سمو أمير البلاد وأسرة آل صباح الكرام يستقبلون جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك

3/11/2024 2:38:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 3 (كونا) -- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأسرة آل صباح الكرام في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان مساء اليوم جموع المهنئين بهذا الشهر الفضيل من مواطنين ومقيمين.
وقد جسد ذلك روح الأسرة الواحدة في المجتمع الكويتي الذي جبل على المحبة والمودة وروح الاخاء متمنين أن تعود هذه المناسبة الفضيلة على الجميع بالخير واليمن والبركات. (النهاية)

خ ع م / م ص ع



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