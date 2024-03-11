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الهند تختبر بنجاح صاروخا محليا قادرا على حمل رؤوس نووية

3/11/2024 2:38:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 11 - 3 (كونا) -- اعلنت الهند اليوم الاثنين أنها اختبرت بنجاح صاروخا محليا قادرا على حمل رؤوس نووية وحربية متعددة ويمكنه إصابة أهداف على بعد آلاف الكيلومترات بدقة عالية.
وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان ان منظمة البحث والتطوير الدفاعي التي تعد الوكالة الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بالبحث والتطوير العسكري اجرت اختبارا ناجحا لصاروخ (اغني-5) المطور محليا.
واضاف البيان انه تم إجراء الاختبار من جزيرة في ولاية أوديشا شرقي البلاد مؤكدا أن محطات القياس عن بعد والرادار المختلفة قامت بتتبع العملية والتثبت من إنجاز المهمة.
واشاد كل من رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الدفاع راجناث ينغ بجهود علماء منظمة البحث والتطوير الدفاعي الذين شاركوا في تنفيذ المهمة.
وتخوض الهند منذ سنوات في سباق تسلح مع الصين وباكستان المجاورتين من خلال تطوير صواريخ اعتراضية واختباها عدة مرات.
وتطور الهند ردعا صاروخيا بدعوى حماية المدن الهندية من اي هجمات محتملة من قبل الجارتين النوويتين. (النهاية)

ا ت ك / ط م ا



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