الهند تختبر بنجاح صاروخا محليا قادرا على حمل رؤوس نووية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 11 - 3 (كونا) -- اعلنت الهند اليوم الاثنين أنها اختبرت بنجاح صاروخا محليا قادرا على حمل رؤوس نووية وحربية متعددة ويمكنه إصابة أهداف على بعد آلاف الكيلومترات بدقة عالية.
وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان ان منظمة البحث والتطوير الدفاعي التي تعد الوكالة الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بالبحث والتطوير العسكري اجرت اختبارا ناجحا لصاروخ (اغني-5) المطور محليا.
واضاف البيان انه تم إجراء الاختبار من جزيرة في ولاية أوديشا شرقي البلاد مؤكدا أن محطات القياس عن بعد والرادار المختلفة قامت بتتبع العملية والتثبت من إنجاز المهمة.
واشاد كل من رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الدفاع راجناث ينغ بجهود علماء منظمة البحث والتطوير الدفاعي الذين شاركوا في تنفيذ المهمة.
وتخوض الهند منذ سنوات في سباق تسلح مع الصين وباكستان المجاورتين من خلال تطوير صواريخ اعتراضية واختباها عدة مرات.
وتطور الهند ردعا صاروخيا بدعوى حماية المدن الهندية من اي هجمات محتملة من قبل الجارتين النوويتين. (النهاية)
ا ت ك / ط م ا
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