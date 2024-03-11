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أمين الأمم المتحدة يناشد إيقاف إطلاق النار في غزة والسودان احتراما لشهر رمضان

3/11/2024 2:38:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 3 (كونا) -- ناشد الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين إيقاف إطلاق النار في غزة والسودان احتراما لروح شهر رمضان المبارك فيما شدد على أن الوقت قد حان لإحلال السلام.
وقال غوتيريش في تصريح صحفي "رغم بدء شهر رمضان يستمر القتل والقصف وسفك الدماء في غزة" داعيا القادة السياسيين والدينيين حول العالم إلى فعل كل ما بوسعهم لجعل هذه الفترة المقدسة وقتا للتعاطف والعمل والسلام.
وحذر من عواقب التهديد بشن هجوم على مدينة (رفح) والذي قد يدفع بأهل غزة إلى "أعماق جديدة في الجحيم" مشددا على ضرورة العمل لمنع وقوع مزيد من الوفيات التي يمكن تجنبها والعمل الفوري من أجل المدنيين اليائسين.
وجدد الأمين العام للمنظمة الدولية مناشدته لإيقاف الأعمال القتالية في السودان خلال الشهر الفضيل من أجل مصلحة الشعب السوداني الذي يواجه الجوع والأهوال ومعاناة لا يمكن وصفها.
وناشد غوتيريش أيضا باسم روح الرحمة في رمضان إزالة جميع العقبات لضمان توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بالسرعة والنطاق الضروريين.
وذكر في هذا الصدد "شهدنا شهرا بعد شهر قتل المدنيين وحدوث دمار على مستوى غير مسبوق خلال كل سنوات عملي أمينا عاما للأمم المتحدة وفي نفس الوقت تأتي المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين بكميات قليلة للغاية إن جاءت أصلا". (النهاية)

ع س ت /



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