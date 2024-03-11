أمين الأمم المتحدة يناشد إيقاف إطلاق النار في غزة والسودان احتراما لشهر رمضان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 3 (كونا) -- ناشد الأمين العام للأمم أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين إيقاف إطلاق النار في غزة والسودان احتراما لروح شهر رمضان المبارك فيما شدد على أن الوقت قد حان لإحلال السلام.
وقال غوتيريش في تصريح صحفي "رغم بدء شهر رمضان يستمر القتل والقصف وسفك الدماء في غزة" داعيا القادة السياسيين والدينيين حول العالم إلى فعل كل ما بوسعهم لجعل هذه الفترة المقدسة وقتا للتعاطف والعمل والسلام.
وحذر من عواقب التهديد بشن هجوم على مدينة (رفح) والذي قد يدفع بأهل غزة إلى "أعماق جديدة في الجحيم" مشددا على ضرورة العمل لمنع وقوع مزيد من الوفيات التي يمكن تجنبها والعمل الفوري من أجل المدنيين اليائسين.
وجدد الأمين العام للمنظمة الدولية مناشدته لإيقاف الأعمال القتالية في السودان خلال الشهر الفضيل من أجل مصلحة الشعب السوداني الذي يواجه الجوع والأهوال ومعاناة لا يمكن وصفها.
وناشد غوتيريش أيضا باسم روح الرحمة في رمضان إزالة جميع العقبات لضمان توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بالسرعة والنطاق الضروريين.
وذكر في هذا الصدد "شهدنا شهرا بعد شهر قتل المدنيين وحدوث دمار على مستوى غير مسبوق خلال كل سنوات عملي أمينا عاما للأمم المتحدة وفي نفس الوقت تأتي المساعدات المنقذة للحياة للفلسطينيين بكميات قليلة للغاية إن جاءت أصلا". (النهاية)
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