بيتكوين تقفز إلى قمة جديدة قرب 72 ألف دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- بلغ سعر العملة الرقمية الأشهر في العالم "اليبتكوين"مستوى قياسيا جديدا اليوم الاثنين ليلامس مستوى 72 ألف دولار مع ارتفاع الطلب على العملة المشفرة وسط تفاؤل في قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة هذا العام، فضلا عن توقعات بأن تسمح هيئة السلوك المالي في بريطانيا بإنشاء أوراق مالية مرتبطة بالعملات المشفرة.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، أن ذلك يأتي بعد أن أعطت السلطات الأميركية الضوء الأخضر هذا العام لإطلاق صناديق استثمار متداولة مرتبطة بالسعر الفوري لبيتكوين، ما أقنع عددا من المستثمرين الكبار بالمجازفة بإدخال وحدات منها في محافظهم، وصناديق الاستثمار المتداولة هي أداة استثمار تقوم بتتبُّع أداء سوق أو مجموعة أسواق قائمة.

--(بترا)

رصد / ف ق/أز/ هـ ح

11/03/2024 21:09:06