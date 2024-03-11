Monday, 11 March 2024 11:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيتكوين تقفز إلى قمة جديدة قرب 72 ألف دولار

3/11/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- بلغ سعر العملة الرقمية الأشهر في العالم "اليبتكوين"مستوى قياسيا جديدا اليوم الاثنين ليلامس مستوى 72 ألف دولار مع ارتفاع الطلب على العملة المشفرة وسط تفاؤل في قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة هذا العام، فضلا عن توقعات بأن تسمح هيئة السلوك المالي في بريطانيا بإنشاء أوراق مالية مرتبطة بالعملات المشفرة.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، أن ذلك يأتي بعد أن أعطت السلطات الأميركية الضوء الأخضر هذا العام لإطلاق صناديق استثمار متداولة مرتبطة بالسعر الفوري لبيتكوين، ما أقنع عددا من المستثمرين الكبار بالمجازفة بإدخال وحدات منها في محافظهم، وصناديق الاستثمار المتداولة هي أداة استثمار تقوم بتتبُّع أداء سوق أو مجموعة أسواق قائمة.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ هـ ح
11/03/2024 21:09:06

MENAFN11032024000117011021ID1107963003

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث