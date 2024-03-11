بيتكوين تقفز إلى قمة جديدة قرب 72 ألف دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- بلغ سعر العملة الرقمية الأشهر في العالم "اليبتكوين"مستوى قياسيا جديدا اليوم الاثنين ليلامس مستوى 72 ألف دولار مع ارتفاع الطلب على العملة المشفرة وسط تفاؤل في قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة هذا العام، فضلا عن توقعات بأن تسمح هيئة السلوك المالي في بريطانيا بإنشاء أوراق مالية مرتبطة بالعملات المشفرة.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، أن ذلك يأتي بعد أن أعطت السلطات الأميركية الضوء الأخضر هذا العام لإطلاق صناديق استثمار متداولة مرتبطة بالسعر الفوري لبيتكوين، ما أقنع عددا من المستثمرين الكبار بالمجازفة بإدخال وحدات منها في محافظهم، وصناديق الاستثمار المتداولة هي أداة استثمار تقوم بتتبُّع أداء سوق أو مجموعة أسواق قائمة.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز/ هـ ح
11/03/2024 21:09:06
MENAFN11032024000117011021ID1107963003
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