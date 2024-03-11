سويسرا: العثور على جثث 5 متزلجين فقدوا الأحد

سويسرا: العثور على جثث 5 متزلجين فقدوا الأحد
التاريخ
3/11/2024 2:38:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الاثنين، العثور على جثث 5 متزلجين فقدوا بالقرب من جبل تيتي بلانش في كانتون فاليه بجنوب سويسرا مساء يوم الأحد.
ووفقا لقناة (سويس إنفو)، تمكن أحد أعضاء المجموعة من الاتصال بفرق الإنقاذ، ما سمح لهم بتحديد مكان المتزلجين في منطقة تيتي بلانش.
وحين وصول المنقذين، وجدوا 5 من المتزلجين الستة المفقودين "دون أي علامات على الحياة"، فيما أعلنت شرطة كانتون فاليه أن السلطات المحلية ما تزال تبحث عن شخص سادس.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
11/03/2024 21:07:35
MENAFN11032024000117011021ID1107963002
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