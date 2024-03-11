سويسرا: العثور على جثث 5 متزلجين فقدوا الأحد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- أعلنت السلطات السويسرية، اليوم الاثنين، العثور على جثث 5 متزلجين فقدوا بالقرب من جبل تيتي بلانش في كانتون فاليه بجنوب سويسرا مساء يوم الأحد.

ووفقا لقناة (سويس إنفو)، تمكن أحد أعضاء المجموعة من الاتصال بفرق الإنقاذ، ما سمح لهم بتحديد مكان المتزلجين في منطقة تيتي بلانش.

وحين وصول المنقذين، وجدوا 5 من المتزلجين الستة المفقودين "دون أي علامات على الحياة"، فيما أعلنت شرطة كانتون فاليه أن السلطات المحلية ما تزال تبحث عن شخص سادس.

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

11/03/2024 21:07:35