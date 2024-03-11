تقرير: أوروبا غير مستعدة للتعامل مع تهديد تغير المناخ

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- حذرت وكالة البيئة الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من التهديد الذي يشكله تغير المناخ يتزايد، وأن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للتعامل مع الحرارة المرتفعة وحرائق الغابات والفيضانات.
ووفقاً ل(دويتشه فيله)، قال تقرير حديث للوكالة إن "أوروبا هي القارة الأسرع في ارتفاع في درجات الحرارة على مستوى العالم ، وأن الحرارة الشديدة، التي كانت نادرة نسبيا، أصبحت أكثر تكرارا في الوقت الذي تتغير فيه أنماط هطول الأمطار، وتتزايد الأمطار الغزيرة وغيرها، وقد شهدت السنوات الأخيرة فيضانات كارثية في مناطق مختلفة".
وأضاف التقرير أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف يعرضان دول أوروبا الوسطى للخطر بالإضافة إلى تهديد إنتاج المحاصيل في جنوب أوروبا.
كما يمثل ارتفاع درجات الحرارة تهديدا فيما يتعلق بنقل الطاقة حيث تؤثر الحرارة على خطوط الكهرباء وحالات الجفاف التي تؤثر على إنتاج الطاقة من خلال أنظمة محطات الطاقة النووية.
ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي من المقرر أن تنشر فيه المفوضية الأوروبية يوم غد الثلاثاء استراتيجية لتعزيز قدرة التكتل على التكيف مع تغير المناخ.
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
11/03/2024 21:01:21
MENAFN11032024000117011021ID1107963001
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