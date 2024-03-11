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تقرير: أوروبا غير مستعدة للتعامل مع تهديد تغير المناخ

3/11/2024 2:38:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- حذرت وكالة البيئة الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من التهديد الذي يشكله تغير المناخ يتزايد، وأن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للتعامل مع الحرارة المرتفعة وحرائق الغابات والفيضانات.
ووفقاً ل(دويتشه فيله)، قال تقرير حديث للوكالة إن "أوروبا هي القارة الأسرع في ارتفاع في درجات الحرارة على مستوى العالم ، وأن الحرارة الشديدة، التي كانت نادرة نسبيا، أصبحت أكثر تكرارا في الوقت الذي تتغير فيه أنماط هطول الأمطار، وتتزايد الأمطار الغزيرة وغيرها، وقد شهدت السنوات الأخيرة فيضانات كارثية في مناطق مختلفة".
وأضاف التقرير أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف يعرضان دول أوروبا الوسطى للخطر بالإضافة إلى تهديد إنتاج المحاصيل في جنوب أوروبا.
كما يمثل ارتفاع درجات الحرارة تهديدا فيما يتعلق بنقل الطاقة حيث تؤثر الحرارة على خطوط الكهرباء وحالات الجفاف التي تؤثر على إنتاج الطاقة من خلال أنظمة محطات الطاقة النووية.
ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي من المقرر أن تنشر فيه المفوضية الأوروبية يوم غد الثلاثاء استراتيجية لتعزيز قدرة التكتل على التكيف مع تغير المناخ.
--(بترا)
أ ن/أز / ع ط
11/03/2024 21:01:21

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