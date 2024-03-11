بريطانيا تخصّص 117 مليون جنيه استرليني لحماية الجالية المسلمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 11 آذار (بترا)- أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أنها ستخصص 117 مليون جنيه استرليني لتعزيز حماية المساجد والمدارس الدينية ومراكز الجالية الإسلامية في المملكة المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وقال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان اليوم "إن الكراهية ضد المسلمين لا مكان لها على الإطلاق في مجتمعنا، ولن نسمح باستخدام الأحداث في الشرق الأوسط ذريعة لتبرير الهجمات على المسلمين البريطانيين".
وأضاف "لقد أوضح رئيس الوزراء أننا نقف مع المسلمين في المملكة المتحدة،وهذا هو بالضبط سبب التزامنا بهذا التمويل، مما يمنح الطمأنينة والثقة لمسلمي المملكة المتحدة في وقت تشتد الحاجة إليه".
--(بترا)
رش/أز/ ع ط
11/03/2024 20:59:50
MENAFN11032024000117011021ID1107963000
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