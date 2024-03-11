بريطانيا تخصّص 117 مليون جنيه استرليني لحماية الجالية المسلمة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 11 آذار (بترا)- أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، أنها ستخصص 117 مليون جنيه استرليني لتعزيز حماية المساجد والمدارس الدينية ومراكز الجالية الإسلامية في المملكة المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان اليوم "إن الكراهية ضد المسلمين لا مكان لها على الإطلاق في مجتمعنا، ولن نسمح باستخدام الأحداث في الشرق الأوسط ذريعة لتبرير الهجمات على المسلمين البريطانيين".

وأضاف "لقد أوضح رئيس الوزراء أننا نقف مع المسلمين في المملكة المتحدة،وهذا هو بالضبط سبب التزامنا بهذا التمويل، مما يمنح الطمأنينة والثقة لمسلمي المملكة المتحدة في وقت تشتد الحاجة إليه".

--(بترا)

رش/أز/ ع ط

11/03/2024 20:59:50