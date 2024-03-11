الخارجية ترحب بالاجتماع الذي استضافته الجامعة العربية لاطراف ليبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان11 آذار (بترا) - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية، يوم أمس الأحد، وضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في دولة ليبيا الشقيقة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في دولة ليبيا ودعم جميع الجهود العربية والدولية المستهدفة تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وبما يعود بالنفع والازدهار على الشعب الليبي الشقيق.
--(بترا)
ص خ/أز/ ع ط
11/03/2024 20:27:04
MENAFN11032024000117011021ID1107962999
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