الخارجية ترحب بالاجتماع الذي استضافته الجامعة العربية لاطراف ليبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان11 آذار (بترا) - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية، يوم أمس الأحد، وضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في دولة ليبيا الشقيقة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء في دولة ليبيا ودعم جميع الجهود العربية والدولية المستهدفة تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وبما يعود بالنفع والازدهار على الشعب الليبي الشقيق.

--(بترا)

ص خ/أز/ ع ط

11/03/2024 20:27:04