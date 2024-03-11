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الامم المتحدة: يجب احترام الوضع الراهن في القدس الشريف

3/11/2024 2:38:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 11 آذار (بترا)- أكدت الأمم المتحدة على لسان ناطقها الإعلامي اليوم الاثنين ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في القدس الشريف واحترام هذا الوضع.
وقال ستيفان دوجاريك في المؤتمر صحفي اليومي "نحن دائما قلقون جدا بشأن أي استفزاز في الأماكن المقدسة في القدس، فهناك وضع يجب الحفاظ عليه ومراعاته واحترامه".
وكانت قوات الاحتلال منعت الليلة الماضية المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى لإقامة أول صلاة التراويح.
-- (بترا)
م د/ أز/ ع ط
11/03/2024 20:25:59

MENAFN11032024000117011021ID1107962998

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