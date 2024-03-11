الامم المتحدة: يجب احترام الوضع الراهن في القدس الشريف
التاريخ
3/11/2024 2:38:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 11 آذار (بترا)- أكدت الأمم المتحدة على لسان ناطقها الإعلامي اليوم الاثنين ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في القدس الشريف واحترام هذا الوضع.
وقال ستيفان دوجاريك في المؤتمر صحفي اليومي "نحن دائما قلقون جدا بشأن أي استفزاز في الأماكن المقدسة في القدس، فهناك وضع يجب الحفاظ عليه ومراعاته واحترامه".
وكانت قوات الاحتلال منعت الليلة الماضية المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى لإقامة أول صلاة التراويح.
-- (بترا)
م د/ أز/ ع ط
11/03/2024 20:25:59
MENAFN11032024000117011021ID1107962998
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