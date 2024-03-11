ورشة تثقيفية بآليات القبول في الجامعات الأردنية في أبو ظبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)-عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع الجمعية الأردنية في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، ورشة تثقيفية في مقر الجمعية للطلبة الأردنيين المقيمين في الإمارات وذويهم حول آليات القبول في الجامعات الأردنية، والفرص المتاحة أمامهم.
وقدم المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب تعريفاً بوحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي، موضحاً المهام الموكلة إليها في تنفيذ عملية القبول الموحد، في الجامعات والكليات الأردنية .
وأوضح آلية الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، شارحا آلية تقديم الطلبة وتخزين الخيارات، وتسديد رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم.
واستعرض الخطيب السياسات العامة للقبول في الجامعات الأردنية، وآلية التقديم والاستفادة من كل تخصيص أو مكرمة، إضافةً إلى شرح تفصيلي عن آلية تنفيذ عمليات القبول الموحد للطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية عامة عربية أو أجنبية، وفقاً للنسبة والمقاعد المقررة لها في السياسات العامة للقبول.
وتضمنت الورشة التثقيفية شرحاً تفصيلياً لآلية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية التي يقدمها صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً إلى شرح عن شروط ومتطلبات الدراسة خارج المملكة في جامعات غير أردنية.
وفي ختام الورشة التي حضرها رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية في إمارة أبوظبي، محمد أبو هزيم، وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى القنصل في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في أبوظبي، غيلان القضاة /، ورئيس مجلس العمل الأردني الاماراتي،محمد معايطة، جرى تكريم، الخطيب بدرع الجمعية.
--(بترا)
أ ر/أز/ ع ط
11/03/2024 20:24:45
MENAFN11032024000117011021ID1107962997
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