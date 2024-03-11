ورشة تثقيفية بآليات القبول في الجامعات الأردنية في أبو ظبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)-عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع الجمعية الأردنية في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، ورشة تثقيفية في مقر الجمعية للطلبة الأردنيين المقيمين في الإمارات وذويهم حول آليات القبول في الجامعات الأردنية، والفرص المتاحة أمامهم.

وقدم المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب تعريفاً بوحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي، موضحاً المهام الموكلة إليها في تنفيذ عملية القبول الموحد، في الجامعات والكليات الأردنية .

وأوضح آلية الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، شارحا آلية تقديم الطلبة وتخزين الخيارات، وتسديد رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم.

واستعرض الخطيب السياسات العامة للقبول في الجامعات الأردنية، وآلية التقديم والاستفادة من كل تخصيص أو مكرمة، إضافةً إلى شرح تفصيلي عن آلية تنفيذ عمليات القبول الموحد للطلبة الحاصلين على شهادات ثانوية عامة عربية أو أجنبية، وفقاً للنسبة والمقاعد المقررة لها في السياسات العامة للقبول.

وتضمنت الورشة التثقيفية شرحاً تفصيلياً لآلية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية التي يقدمها صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً إلى شرح عن شروط ومتطلبات الدراسة خارج المملكة في جامعات غير أردنية.

وفي ختام الورشة التي حضرها رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية في إمارة أبوظبي، محمد أبو هزيم، وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى القنصل في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في أبوظبي، غيلان القضاة /، ورئيس مجلس العمل الأردني الاماراتي،محمد معايطة، جرى تكريم، الخطيب بدرع الجمعية.

--(بترا)

أ ر/أز/ ع ط

11/03/2024 20:24:45