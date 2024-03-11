صحة الأعيان تزور مؤسسة الغذاء والدواء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 11 آذار (بترا) – زارت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، اليوم الاثنين، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والتقت مديرها العام الدكتور نزار مهيدات.

وتحدث العين الحسبان عن أهمية دعم المؤسسة والوقوف على احتياجاتها لتقوم بعملها ودورها الرقابي على أكمل وجه، وذلك باعتبارها الجهة المسؤولة عن سلامة غذاء المواطنين ودوائهم.

وعبر عن مدى فخره بعمل المؤسسة التي تعمل من أجل الحصول على اعتمادية منظمة الصحة العالمية، واعتمادية التفتيش الدولية، لافتاً إلى أنها أول مؤسسة رقابية تم انشاؤها في الإقليم حيث تعمل على تدريب الدول المجاورة، وتعد نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي.

من جهته قدم الدكتور مهيدات إيجازا حول دور المؤسسة، التي نشأت عام 2003 بموجب قانون كمؤسسىة رقابية بحتة تراقب وتجيز وتسجل أهم سلعتين للمواطن الأردني حرصا من الحكومة الأردنية على صحة المواطن.

وعرض المعنيون في المؤسسة، آخر تطورات عمل المؤسسة، وعلى رأسها العمل على الحصول على الاعتماد النهائي من قبل منظمة التفتيش الدوائي التعاوني Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)، لدعم الصناعة الدوائية وتعزيز الصادرات وفتح أسواق عالمية جديدة أمامها وجذب الاستثمار.

وأشاروا إلى العمل المستمر للحصول على اعتماد المؤسسة كجهة رقابية مرجعية عن طريق برنامج منظمة الصحة العالمية لاعتمادية وتقوية الأنظمة التنظيمية الوطنية في "WHO Benchmarking Programme " لتعزيز الصناعة الدوائية وفتح أسواق عالمية للصادرات وجذب الاستثمار تعزز مكانة المؤسسة كجهة مرجعية على مستوى المنطقة لتصبح جهة مرجعية على مستوى العالم.

وبينوا ان نظام المعدل لفحص الأدوية، الذي فصل عملية التحليل عن التسجيل، أدى إلى تسريع تسجيل الأدوية وتوفير بدائل علاجية في السوق المحلي وتخفيض أسعار الأدوية، موضحين أن عدد الأدوية التي جرى تسجيلها خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 550 دواء مثيل و 250 دواء أصيل لتوفير البدائل في الأسواق.

واكدوا أن المؤسسة دأبت على تهيئة مختبرات متميزة ومتطورة وفق أعلى معايير الجاهزية والجودة وإستحداث فحوصات مخبرية جديدة ونوعية ورفد المختبرات بأجهزة متطورة ورفع تأهيل وكفاءة الكوادر الفنية العاملة فيها.

واشاروا الى أن اعتماد الوصفات الأمنية غير القابلة للتزوير أدى إلى ضبط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وعدم تسجيل أي حالات تحويل لأمن الدولة بواقع صفر تحويلات.

واستعرضوا إجراءات تسهيل وتبسيط استيراد المواد الغذائية والسلع الغذائية الإستراتيجية لضمان توفير مخزون مستقر، موضحين أن هناك وجود مصانع غذائية وطنية تصدر إلى أكثر من 70 دولة.

وأشاروا إلى استحداث تعليمات الصناعات المنزلية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في التشغيل وتأطير الأعمال المنزلية وحماية المنتج الوطني وتأهيله للتصدير وتفعيل المهن المنزلية، بحيث تخضع الصناعات المنزلية للترخيص وتنتج منتجات آمنة.

وأكدوا أن المؤسسة تعتبر من أوائل المؤسسات، التي امتثلت لمعايير النزاهة الوطنية وقيمت من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن أفضل 10 مؤسسات بهذا الخصوص بنسبة 7 .91بالمئة، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية واستخدام نظام الخلايا الشمسية وتوفير 2 مليون دينار من فاتورة الكهرباء السنوية.

ولفتوا إلى أنه تمت حوسبة 84 خدمة من إجمالي خدمات المؤسسة، البالغ عددها 163 خدمة، منوهين إلى أنه جرى استحداث وحدة الاستشارات العلمية لتشجيع الاستثمار وفتح باب الحوار مع المستثمرين في مجال الغذاء والدواء والمستلزمات وبما يعزز الأمن الدوائي، مشيرين إلى أهمية انضمام المؤسسة كعضو مراقب للمجموعة الدولية المسؤولة عن متابعة تسجيل الأدوية عالميا ICH-The International Conference on Harmonization.

--(بترا)





م ش/أز/ع ط

11/03/2024 20:20:04