وزارة المالية تصدر أمرا ماليا للصرف على النفقات العامة للشهر الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- أصدر وزير المالية محمد العسعس اليوم الاثنين، الأمر المالي رقم 3 لعام 2024 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

وأكد العسعس في الأمر المالي على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (1) للسنة المالية 2024 التي تنص على أنه "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة".

كما أكد فيه على نص المادة (15/أ) التي تنص على أنه "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة ".

(بترا)

رش/أز/ ع ط

11/03/2024 19:51:53