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وزارة المالية تصدر أمرا ماليا للصرف على النفقات العامة للشهر الحالي

3/11/2024 2:38:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- أصدر وزير المالية محمد العسعس اليوم الاثنين، الأمر المالي رقم 3 لعام 2024 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وأكد العسعس في الأمر المالي على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (1) للسنة المالية 2024 التي تنص على أنه "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة".
كما أكد فيه على نص المادة (15/أ) التي تنص على أنه "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة ".
(بترا)
رش/أز/ ع ط
11/03/2024 19:51:53

MENAFN11032024000117011021ID1107962995

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