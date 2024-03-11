وزارة المالية تصدر أمرا ماليا للصرف على النفقات العامة للشهر الحالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- أصدر وزير المالية محمد العسعس اليوم الاثنين، الأمر المالي رقم 3 لعام 2024 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وأكد العسعس في الأمر المالي على نص المادة (4/أ) من قانون الموازنة العامة رقم (1) للسنة المالية 2024 التي تنص على أنه "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للدوائر الحكومية بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة".
كما أكد فيه على نص المادة (15/أ) التي تنص على أنه "يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة للوحدات الحكومية بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة ".
(بترا)
رش/أز/ ع ط
11/03/2024 19:51:53
MENAFN11032024000117011021ID1107962995
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