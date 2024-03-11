ارتفاع حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة إلى 973 مليون دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 11 آذار (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 973 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة بشأن غزة والضفة الغربية.

ويشكل هذا المبلغ نحو 81 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

ويشمل ذلك حوالي 616 مليون دولار من أصل 629 مليون دولار (98 في المئة) مطلوبة في الفترة من تشرين الأول الى كانون الأول 2023 و 357 مليون دولار من أصل 600 مليون دولار (60 في المئة) مطلوبة للفترة من كانون الثاني إلى آذار 2024.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في تشرين الثاني الماضي، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة، ونصف مليون شخص في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص هذه التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

--(بترا)

م د/أز/ ع ط

11/03/2024 19:37:22