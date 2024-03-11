لجنة فلسطين في الأعيان تزور الأونروا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 11 آذار (بترا) – زارت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان برئاسة العين نايف القاضي، اليوم الاثنين، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتقت بمدير عملياتها أولاف بيكر.

وجاءت الزيارة، التي حضرها مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، للاطلاع على واقع عمل الوكالة في ظل التحديات والظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

وثمن العين القاضي، جهود الوكالة وخدماتها الضرورية، التي ما زالت تقدمها منذ 75 عاما على نحو مهني وموضوعي لملايين اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وفي الدول المحتضنة لهم.

وأشاد بدور الوكالة في مواكبة القضية الفلسطينية عموما ومشكلة اللجوء كواحدة من أقسى وأبشع تداعياتها، التي بدأت وما زالت مستمرة بسبب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإصرار حكوماته، خصوصاً هذه الحكومة اليمينية المتطرفة على وأد كل فرص الوصول إلى سلام عادل وشامل يحل الأزمات الناتجة عن أقدم احتلال في العصر الحديث ومنها أزمة اللجوء.

وقال العين القاضي إنه "إمعانا في هذه السياسات السادية وتحدي قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية تسعى هذه الحكومة بكل صلف إلى خنق وشطب وكالة الغوث من الوجود حتى تتحلل من أي عبء أخلاقي وإنساني وتنسف الشاهد القانوني والسياسي الحي على جريمة الاحتلال واغتصاب الأرض".

وأشار إلى الجهود الجبارة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لمناهضة هذه السياسات العنصرية المتطرفة، وتأكيد أن أصل القضية الفلسطينية يعود إلى 75 عاما خلت وليس منذ بضعة أشهر.

وبين العين القاضي، أن السبب الرئيس لما حدث ويحدث هو السياسات الإسرائيلية التي سدت الأفق أمام كل مبادرات السلام الدولية والعربية وإصرارها على اتباع نهج مصادرة الأراضي الفلسطينية والاستيطان فيها ونهب ممتلكات شعب بأسره والوقوف بوجه أي حلم له في دولة مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة على ترابه الوطني كما نصت قرارات مجلس الأمن الدولي.

بدوره شكر بيكر اللجنة على زيارتها المهمة في هذا الوقت الدقيق وفي سياق هذه الظروف الصعبة، مؤكدًا أن هذا الموقف ليس بغريب عن الأردن الداعم رقم واحد للوكالة.

وثمن عالياً المواقف التي يسطرها جلالة الملك في كل المباحثات التي يجريها والتصريحات والمؤتمرات التي يشارك فيها جلالته،وكذلك جهود الحكومة ومجلس الأمة بغرفتيه الأعيان والنواب.

وأشار بيكر إلى أن جهود جلالة الملك وحكومة المملكة كانت دائما ما تصنع الفرق الأساسي لخدمة اللاجئين، وهم صوت الوكالة القوي في كل المحافل الإقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الأمر الذي مكن الوكالة من تقديم خدماتها الاقتصادية والتعليمية والصحية لأكثر من 2.4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن من أصل 5.9 مليون لاجئ مسجل لديها في دول الإقليم.

كما مكن الوكالة من إدامة عمل 160 مدرسة تقدم الخدمات التعلمية لـ107 آلاف طالبة وطالب و 25 مركزاً صحياً ومركزين لتعليم المهن يدرس فيهما 4 آلاف طالب وتقديم نحو 60 ألف مساعدة مالية للأسر الأكثر عوزا كل ثلاثة أشهر.

وأوضح بيكر أن تجميد 16 دولة مساهماتها في تمويل عمل الوكالة ترك آثارا سلبية جدا على الخدمات التي تقدمها وعلى من يتلقونها، وأن كلمة الخطر الوجودي هي ما تصف بدقة آثار هذا التجميد، مرحبًا بالمساهمات العربية في دعم عمل الوكالة، وتراجع عدد من الدول المانحة عن قرارها بتجميد مساهماتها في تمويل الوكالة.

بدورهم أكد الأعيان أعضاء اللجنة، دعمهم المطلق للوكالة وجهودها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وللنموذج الأخلاقي والإنساني الذي تقدمه، مشيرين إلى أن موقف الأردن ثابت لناحية إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، وأن البديل الحقيقي لوكالة "الأونروا" يكمن في عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتحقيق حلمهم في بناء دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني في إطار اتفاق سلام عادل وشامل.

--(بترا)

م ش/ن ح/ ع ط

11/03/2024 19:32:44