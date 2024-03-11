وزيرة التنمية تشارك في افتتاح الدورة الـ 68 لاجتماعات لجنة وضع المرأة في نيويورك

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك11 آذار (بترا)- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، في افتتاح أعمال الدورة الـ 68 لاجتماعات لجنة وضع المرأة، في نيويورك.

وقالت خلال كلمتها، "نلتقي اليوم كقيادات نسائية لطالما آمنا وعملنا من أجل حقوق الإنسان وحقوق المرأة على المستوى الوطني والدولي، والعدوان الغاشم على قطاع غزة يدخل شهره السادس، مع استمرار المعاناة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ضد أهالي القطاع، التي أدت إلى استشهاد وجرح أكثر من 100 ألف فلسطيني، 70 بالمئة منهم نساء وأطفال.

وأضافت أن أكثر من 50 ألف امرأة حامل في غزة لا يحصلن على ولادة آمنة، وأكثر من 64 ألف امرأة لا يجدن طعاما لأطفالهن، بالإضافة إلى تدمير المنازل والمدارس والجامعات وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة، واستمرار عرقلة وصول المساعدات الإنسانية اللّازمة، في تحدٍ واضح لقرار محكمة العدل الدولية.

ودعت إلى الاعتراف أن النظام الدولي خذل النساء الفلسطينيات، وعدم نجاح كل الآليات والأدوات الدولية في إيقاف هذه الإبادة الجماعية المستمرة على مرأى من العالم أجمع، في ظل ازدواجية المعايير، وأنّ حياة الإنسان وحقوقه الأساسية لا تحمل القيمة ذاتها.

وأكدّت على موقف الأردن الثابت، بقيادة جلالة الملك عبد الثاني، الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ومواصلة الجهود الإغاثية، مشيرة إلى أن جهود المملكة في إرسال المساعدات الإغاثية من خلال القوافل البرية والإنزالات الجوية.

ولفتت إلى أنّ تمكين النساء الأردنيات يشكّل أولوية في أولويات مسارات الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالة الملك في القطاعات كافة، في المسار السياسي، ستجري هذا العام انتخابات برلمانية هي الأولى بعد استكمال التحديث السياسي، وإجراء تعديلات دستورية، كفلت فيها الدولة مشاركة أوسع للمرأة، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وأوضحت أن تعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب، كان من نتائجها وصول نسبة النساء في الأحزاب إلى 44 بالمئة من المنتسبين، 19 بالمئة منهن يشغلن مواقع قيادية فيها، فيما يتوقع ارتفاع نسبة النساء في البرلمان المقبل، بعد رفع عدد المقاعد المخصصة لهن في الدوائر المحلية، وتخصيص مقاعد متقدمة لهن على القوائم الحزبية، بالإضافة إلى تعديل نظام المساهمة المالية للأحزاب، بما يضمن استثمار أكبر في إمكانيات المرأة، ووصولاً أكثر عدالة للموارد المالية خاصة أثناء الانتخابات.

وقالت إنّ ترتيب الأردن، على صعيد المشاركة الاقتصادية للمرأة، ارتفع على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي لعام 2024، نتيجة إصلاحات تشريعية في قوانين العمل والضمان الاجتماعي والشركات، واعتماد استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة، كجزء من الخطة التنفيذية الاقتصادية للحكومة.

وبينت أن الأرقام تشير إلى ارتفاع في نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة، بعد بذل جهود كبيرة لتذليل التحديات المتعلقة بالنقل الآمن، وبيئة العمل اللائقة، وتوفير حضانات، وأماكن رعاية الأطفال، وكذلك تسيير وتسهيل الشمول الرقمي والمالي للنساء، عن طريق قروض بنسبة فوائد منخفضة، وفترة سماح أطول، والتركيز على أن تأخذ النساء حصة عادلة من الوظائف في قطاعي الاقتصاد الأخضر، وتكنولوجيا المعلومات، وتسهيل إجراءات الأعمال، والتحوّل من الترخيص إلى التسجيل للمساهمة في نقل النساء من القطاع غير المنظم إلى المنظم .

وأشارت إلى التركيز في مسار التحديث الإداري على استكمال أتمتة الخدمات، وتحسين جودتها في القطاع العام، وتيسير وصولها لجميع الفئات الأكثر هشاشة.

--(بترا)

ح ظ/ ن ح/ ع ط

11/03/2024 19:24:50