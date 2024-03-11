المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ تدريباته استعدادا لمباراتي باكستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، استعدادا لمواجهتي باكستان ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
وأجرى المنتخب مرانه اليوم الاثنين، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة 17 لاعباً، بانتظار اكتمال الصفوف تباعا، قبل أن يغادر إلى باكستان الثلاثاء 19 الحالي.
ويلتقي منتخب النشامى مع باكستان عند الثانية عشرة ظهر الجمعة 21 آذار -بتوقيت الأردن، على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند العاشرة مساء الثلاثاء 26 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والباكستان.
وحسب نظام التصفيات، يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.
--(بترا)
خ خ/ف م/رق
11/03/2024 18:30:00
MENAFN11032024000117011021ID1107962991
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