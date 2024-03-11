المنتخب الوطني لكرة القدم يبدأ تدريباته استعدادا لمباراتي باكستان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته البدنية والفنية، بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، استعدادا لمواجهتي باكستان ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وأجرى المنتخب مرانه اليوم الاثنين، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة 17 لاعباً، بانتظار اكتمال الصفوف تباعا، قبل أن يغادر إلى باكستان الثلاثاء 19 الحالي.

ويلتقي منتخب النشامى مع باكستان عند الثانية عشرة ظهر الجمعة 21 آذار -بتوقيت الأردن، على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند العاشرة مساء الثلاثاء 26 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.

وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والباكستان.

وحسب نظام التصفيات، يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

--(بترا)

خ خ/ف م/رق

11/03/2024 18:30:00