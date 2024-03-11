بلدية عجلون تبحث إقامة مشروع أكشاك قرب التلفريك

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 11 آذار (بترا)- بحث لقاء نظمته بلدية عجلون الكبرى، اليوم الاثنين في القرية الحضرية، مع وفد برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إقامة مشروع أكشاك بالقرب من التلفريك.

وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، إن اللقاء هدف إلى بحث أهمية التشبيك مع الجهات المانحة، لإقامة مشاريع استثمارية لتعزيز إيرادات البلدية، وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستواهم المعيشي وتمكينهم اقتصاديا، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار المهن لكل كشك بما يتناسب واحتياجات زوار المنطقة.

وبين الزغول أن المشروع يتمثل بإقامة 7 أكشاك بمساحات مختلفة على قطعة أرض تعود ملكيتها للبلدية بجانب مركز انطلاق التلفريك، مشيرا إلى أن التصميم المقترح راعى الحفاظ على الطبيعة الخلابة التي تمتاز بها عجلون، والإبقاء على الأشجار الموجودة على قطعة الأرض، وزراعة أشجار ونباتات أخرى تتناسب مع المنطقة المحيطة.

وعرض المستثمرون من القطاع الخاص، لاقتراحاتهم حول المشروع، خاصة فيما يتعلق بإيجاد حلول مناسبة لمياه الأمطار التي تهطل بغزارة في تلك المنطقة.

--(بترا)

ع ف/ف م/رق

11/03/2024 18:22:10