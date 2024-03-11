بلدية عجلون تبحث إقامة مشروع أكشاك قرب التلفريك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 11 آذار (بترا)- بحث لقاء نظمته بلدية عجلون الكبرى، اليوم الاثنين في القرية الحضرية، مع وفد برنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إقامة مشروع أكشاك بالقرب من التلفريك.
وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، إن اللقاء هدف إلى بحث أهمية التشبيك مع الجهات المانحة، لإقامة مشاريع استثمارية لتعزيز إيرادات البلدية، وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستواهم المعيشي وتمكينهم اقتصاديا، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار المهن لكل كشك بما يتناسب واحتياجات زوار المنطقة.
وبين الزغول أن المشروع يتمثل بإقامة 7 أكشاك بمساحات مختلفة على قطعة أرض تعود ملكيتها للبلدية بجانب مركز انطلاق التلفريك، مشيرا إلى أن التصميم المقترح راعى الحفاظ على الطبيعة الخلابة التي تمتاز بها عجلون، والإبقاء على الأشجار الموجودة على قطعة الأرض، وزراعة أشجار ونباتات أخرى تتناسب مع المنطقة المحيطة.
وعرض المستثمرون من القطاع الخاص، لاقتراحاتهم حول المشروع، خاصة فيما يتعلق بإيجاد حلول مناسبة لمياه الأمطار التي تهطل بغزارة في تلك المنطقة.
--(بترا)
ع ف/ف م/رق
11/03/2024 18:22:10
MENAFN11032024000117011021ID1107962990
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