غوتيريش: شهر رمضان فرصة لتحقيق هدنة إنسانية في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، خاصة أن شهر رمضان فرصة من أجل تحقيق ذلك.
وأضاف غوتيريش، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، "أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر للحرب المتواصلة في غزة، وأن إسرائيل تقول بأن حربها ضد حركة حماس وليس ضد الفلسطينيين، لكن الحقيقة هي أن الحرب تحولت إلى عقاب جماعي للفلسطينيين".
وتابع "نريد أن نقول كفى وأن نتوصل إلى هدنة إنسانية، وشهر رمضان خير فرصة لتحقيق ذلك".
وأشار إلى أن تواصل القصف على قطاع غزة خلال شهر رمضان "سيؤثر بشكل كبير على العالم الإسلامي".
--(بترا)
رصد/ف ق/ف م/رق
11/03/2024 18:13:20
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