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غوتيريش: شهر رمضان فرصة لتحقيق هدنة إنسانية في غزة

3/11/2024 2:38:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الإثنين، ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، خاصة أن شهر رمضان فرصة من أجل تحقيق ذلك.
وأضاف غوتيريش، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، "أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأكبر للحرب المتواصلة في غزة، وأن إسرائيل تقول بأن حربها ضد حركة حماس وليس ضد الفلسطينيين، لكن الحقيقة هي أن الحرب تحولت إلى عقاب جماعي للفلسطينيين".
وتابع "نريد أن نقول كفى وأن نتوصل إلى هدنة إنسانية، وشهر رمضان خير فرصة لتحقيق ذلك".
وأشار إلى أن تواصل القصف على قطاع غزة خلال شهر رمضان "سيؤثر بشكل كبير على العالم الإسلامي".
--(بترا)
رصد/ف ق/ف م/رق
11/03/2024 18:13:20

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