تربية الطفيلة تنظم مسيرة كشفية بمناسبة اليوبيل الفضي

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 11 آذار (بترا)- نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الطفيلة، اليوم الاثنين، مسيرة كشفية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وشارك طلاب وطالبات مدارس، ومعلمون ومعلمات في المسيرة التي انطلقت من أمام المديرية في وسط المدينة وصولًا إلى مركز الملكة رانيا العبدلله في منطقة البرنيس.

وقال مدير تربية قصبة الطفيلة، الدكتور سالم الرفوع، بحضور رئيس مجلس مؤسسة إعمار الطفيلة مصطفى العوران، إن جلالة الملك قاد المسيرة بذكاء وحنكة وشجاعة وعزيمة قل نظيرها، ما مكن الأردن من تجاوز صعاب وأزمات وتحديات مرّ بها، مشيرا إلى دور جلالته في دعم القطاع التربوي في مختلف المجالات التعليمية.

بدوره، تحدث رئيس لجنة حصالة الخير، رئيس قسم الرقابة في تربية الطفيلة، حمزة المرايات عن أهمية هذه الحملة الوطنية "حصالة الخير" التي تهدف الى تقديم العون والمساعدة لمرضى السرطان.

وقدم رئيس قسم النشاطات في تربية الطفيلة منير الشرايدة، عرضا عن خطة القسم في إبراز جميع المناسبات الوطنية في مدارس المديرية.

--(بترا)

س م/ن ح/رق

11/03/2024 17:59:57