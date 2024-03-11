تربية الطفيلة تنظم مسيرة كشفية بمناسبة اليوبيل الفضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 11 آذار (بترا)- نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الطفيلة، اليوم الاثنين، مسيرة كشفية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.
وشارك طلاب وطالبات مدارس، ومعلمون ومعلمات في المسيرة التي انطلقت من أمام المديرية في وسط المدينة وصولًا إلى مركز الملكة رانيا العبدلله في منطقة البرنيس.
وقال مدير تربية قصبة الطفيلة، الدكتور سالم الرفوع، بحضور رئيس مجلس مؤسسة إعمار الطفيلة مصطفى العوران، إن جلالة الملك قاد المسيرة بذكاء وحنكة وشجاعة وعزيمة قل نظيرها، ما مكن الأردن من تجاوز صعاب وأزمات وتحديات مرّ بها، مشيرا إلى دور جلالته في دعم القطاع التربوي في مختلف المجالات التعليمية.
بدوره، تحدث رئيس لجنة حصالة الخير، رئيس قسم الرقابة في تربية الطفيلة، حمزة المرايات عن أهمية هذه الحملة الوطنية "حصالة الخير" التي تهدف الى تقديم العون والمساعدة لمرضى السرطان.
وقدم رئيس قسم النشاطات في تربية الطفيلة منير الشرايدة، عرضا عن خطة القسم في إبراز جميع المناسبات الوطنية في مدارس المديرية.
--(بترا)
س م/ن ح/رق
11/03/2024 17:59:57
MENAFN11032024000117011021ID1107962988
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