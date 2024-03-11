الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بحلول شهر رمضان المبارك
التاريخ
3/11/2024 2:38:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من ملوك وقادة دول عربية وإسلامية شقيقة، وعدد من كبار الشخصيات فيها.
وعبر مرسلو البرقيات عن تمنياتهم أن يعيد الله جل وعلا الشهر الفضيل على جلالة الملك والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات.
كما تلقى جلالته برقيات بهذه المناسبة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.
وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.
--(بترا)
رق
11/03/2024 17:55:36
MENAFN11032024000117011021ID1107962987
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.