الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بحلول شهر رمضان المبارك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من ملوك وقادة دول عربية وإسلامية شقيقة، وعدد من كبار الشخصيات فيها.

وعبر مرسلو البرقيات عن تمنياتهم أن يعيد الله جل وعلا الشهر الفضيل على جلالة الملك والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى جلالته برقيات بهذه المناسبة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.

--(بترا)

رق

11/03/2024 17:55:36