الملك والرئيس المصري يؤكدان أهمية التوصل للتهدئة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تم التأكيد خلاله على أهمية التوصل للتهدئة في غزة، وبما يمكّن من إدخال المزيد من المساعدات لجميع أنحاء القطاع.
وأعرب جلالة الملك عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الشقيقة مصر بقيادة الرئيس السيسي للتوصل لهدنة إنسانية في غزة.
كما تم التأكيد على ضرورة تفادي أي تصعيد محتمل في القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وتبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
--(بترا)
رق
11/03/2024 17:47:14
MENAFN11032024000117011021ID1107962986
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