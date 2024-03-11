الملك والرئيس المصري يؤكدان أهمية التوصل للتهدئة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تم التأكيد خلاله على أهمية التوصل للتهدئة في غزة، وبما يمكّن من إدخال المزيد من المساعدات لجميع أنحاء القطاع.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الشقيقة مصر بقيادة الرئيس السيسي للتوصل لهدنة إنسانية في غزة.

كما تم التأكيد على ضرورة تفادي أي تصعيد محتمل في القدس والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وتبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

--(بترا)

رق

11/03/2024 17:47:14