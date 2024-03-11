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ورشة عمل حول تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب

3/11/2024 2:38:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- نفذت مديرية الاتصال الشبابي في وزارة الشباب، بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، جلسة حوارية بعنوان "تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب"، بمشاركة 20 شابا وشابة من الطلبة الأردنيين في الخارج.
وشارك في الجلسة الحوارية مديرة الاتصال الشبابي الدكتورة أحلام العبادي، ورئيس قسم الشباب في وزارة الشؤون السياسية قصي الزعبي.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، هدفت الجلسة التي أقيمت عبر تقنيات الاتصال المرئي إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب.
واستعرضت العبادي خطة المديرية في تعزيز منظومة القيم لدى الشباب وغرس قيم الولاء والانتماء، مؤكدة أهمية أن يكون الشباب في الخارج سفراء للأردن بمختلف المجالات.
من جانبه، أكد الزعبي أن المشاركة السياسية أساس المواطنة الفاعلة، منوها إلى أن قانوني الانتخاب والأحزاب أصبحا عاملا لجذب مشاركة الشباب في صنع القرار.
--(بترا)
س ح/ ع س/رق
11/03/2024 17:33:10

MENAFN11032024000117011021ID1107962984

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