ورشة عمل حول تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- نفذت مديرية الاتصال الشبابي في وزارة الشباب، بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، جلسة حوارية بعنوان "تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب"، بمشاركة 20 شابا وشابة من الطلبة الأردنيين في الخارج.
وشارك في الجلسة الحوارية مديرة الاتصال الشبابي الدكتورة أحلام العبادي، ورئيس قسم الشباب في وزارة الشؤون السياسية قصي الزعبي.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، هدفت الجلسة التي أقيمت عبر تقنيات الاتصال المرئي إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب.
واستعرضت العبادي خطة المديرية في تعزيز منظومة القيم لدى الشباب وغرس قيم الولاء والانتماء، مؤكدة أهمية أن يكون الشباب في الخارج سفراء للأردن بمختلف المجالات.
من جانبه، أكد الزعبي أن المشاركة السياسية أساس المواطنة الفاعلة، منوها إلى أن قانوني الانتخاب والأحزاب أصبحا عاملا لجذب مشاركة الشباب في صنع القرار.
--(بترا)
س ح/ ع س/رق
11/03/2024 17:33:10
MENAFN11032024000117011021ID1107962984
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