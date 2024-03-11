منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- يعقد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان " تقرير حالة البلاد ... الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.
ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.
ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، أهمية الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها في سوق العمل الأردني، وأبرز إنجازات المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال العام 2023.
ودعت وزارة الاتصال الحكومي، الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.
--(بترا)
هـ أ /ف م/ف ق
11/03/2024 17:30:21
MENAFN11032024000117011021ID1107962983
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