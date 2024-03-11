منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- يعقد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان " تقرير حالة البلاد ... الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.

ويتمحور اللقاء حول عدة موضوعات أبرزها، أهمية الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها في سوق العمل الأردني، وأبرز إنجازات المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال العام 2023.

ودعت وزارة الاتصال الحكومي، الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام.

--(بترا)

هـ أ /ف م/ف ق

11/03/2024 17:30:21