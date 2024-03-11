إحباط تهريب 237 ألف حبة كبتاجون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- أعلنت دائرة الجمارك الأردنية، ومديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، عن إحباط تهريب 237 ألف حبة مخدرة 43 كغم، في معبر جابر الحدودي.
وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك، عميد جمارك سائد عاشور، إن كوادر الجمارك ومكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العاملة في مركز جمرك جابر الحدودي، تمكنوا من إحباط تهريب حبوب الكبتاجون المخدر بعد الاشتباه بمركبتي شحن.
وأضاف عاشور، أنه بعد تفتيش المركبتين، بشكل دقيق والمعاينة الفعلية لهما، حيث كانت الأولى محمّلة بطاولات الايبوكسي الخشبية القابلة للطي، والأخرى محمّلة بأَسِرّة أطفال مصنوعة، وعثر على كميات الحبوب المخدرة، والتي أخفيت بمخابئ سرية داخل الطاولات والأَسِرّة الخشبية.
بدوره، قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إن مرتبات الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المراكز الحدودية، تعمل بكافة الإمكانيات على منع دخول المخدرات، من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية، معرباً عن تقديره لجهود الكوادر الجمركية، وقدرتهم على التصدي للأساليب الإجرامية المبتكرة في تهريب المخدرات بكل كفاءة واقتدار.
--(بترا)
رش/ف م/رق
11/03/2024 17:28:24
MENAFN11032024000117011021ID1107962982
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.