إحباط تهريب 237 ألف حبة كبتاجون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- أعلنت دائرة الجمارك الأردنية، ومديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، عن إحباط تهريب 237 ألف حبة مخدرة 43 كغم، في معبر جابر الحدودي.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك، عميد جمارك سائد عاشور، إن كوادر الجمارك ومكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العاملة في مركز جمرك جابر الحدودي، تمكنوا من إحباط تهريب حبوب الكبتاجون المخدر بعد الاشتباه بمركبتي شحن.

وأضاف عاشور، أنه بعد تفتيش المركبتين، بشكل دقيق والمعاينة الفعلية لهما، حيث كانت الأولى محمّلة بطاولات الايبوكسي الخشبية القابلة للطي، والأخرى محمّلة بأَسِرّة أطفال مصنوعة، وعثر على كميات الحبوب المخدرة، والتي أخفيت بمخابئ سرية داخل الطاولات والأَسِرّة الخشبية.

بدوره، قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إن مرتبات الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المراكز الحدودية، تعمل بكافة الإمكانيات على منع دخول المخدرات، من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية، معرباً عن تقديره لجهود الكوادر الجمركية، وقدرتهم على التصدي للأساليب الإجرامية المبتكرة في تهريب المخدرات بكل كفاءة واقتدار.

--(بترا)

رش/ف م/رق

11/03/2024 17:28:24