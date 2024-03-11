الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة تكثيف العمل لتفادي أي تصعيد في المسجد الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، الأوضاع الخطيرة في غزة.

وتم التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وتكثيف العمل لتفادي أي تصعيد في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وتبادل جلالتاهما التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

--(بترا)

ن ح/ف ق

11/03/2024 17:18:24