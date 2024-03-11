كير العالمية تفتتح مركزا للخياطة والحرف اليدوية للسيدات في عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 11 آذار (بترا)- افتتحت منظمة كير العالمية في الأردن، بالتعاون مع جمعية الجومان الخيرية، مركزا للخياطة والحرف اليدوية في عمان، بتمويل من الوكالة النرويجية للتعاون التنموي.
وقالت مساعد المدير القُطري في المنظمة كرستين فرناندز، إن المركز الذي تديره 15 سيدة أردنية وسورية، يحقق طموح السيدات في الإبداع والاحتراف وريادة الأعمال والاستقلال الاقتصادي.
وأوضحت في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن المشغل افتتح بعد إخضاع السيدات للتدريب، في إطار برامج المنظمة المخصصة لتطوير الأعمال والتوجيه الإرشادي والإداري، واكتساب المهارات وتبادل الخبرات.
وأكدت أن المركز يعزز ثقة السيدات بأنفسهن وقدراتهن ومهاراتهن، وأهمية مساهماتهن الاقتصادية، وقدرتهن على تحقيق التميز والنجاح.
--(بترا)
م خ/ع س/رق
11/03/2024 16:53:43
MENAFN11032024000117011021ID1107962978
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