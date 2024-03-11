كير العالمية تفتتح مركزا للخياطة والحرف اليدوية للسيدات في عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 11 آذار (بترا)- افتتحت منظمة كير العالمية في الأردن، بالتعاون مع جمعية الجومان الخيرية، مركزا للخياطة والحرف اليدوية في عمان، بتمويل من الوكالة النرويجية للتعاون التنموي.

وقالت مساعد المدير القُطري في المنظمة كرستين فرناندز، إن المركز الذي تديره 15 سيدة أردنية وسورية، يحقق طموح السيدات في الإبداع والاحتراف وريادة الأعمال والاستقلال الاقتصادي.

وأوضحت في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن المشغل افتتح بعد إخضاع السيدات للتدريب، في إطار برامج المنظمة المخصصة لتطوير الأعمال والتوجيه الإرشادي والإداري، واكتساب المهارات وتبادل الخبرات.

وأكدت أن المركز يعزز ثقة السيدات بأنفسهن وقدراتهن ومهاراتهن، وأهمية مساهماتهن الاقتصادية، وقدرتهن على تحقيق التميز والنجاح.

--(بترا)

م خ/ع س/رق



11/03/2024 16:53:43