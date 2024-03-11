المستشفى الميداني الأردني نابلس2 يجري 3 عمليات لأطفال دون سن 3 سنوات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا) - أجرى فريق طبي متخصص بالمستشفى الميداني الأردني نابلس/ 2 اليوم الاثنين، 3 عمليات نوعية لجراحة الأطفال وحديثي الولادة.

وقال مدير المستشفى، إن العملية قام بها فريق طبي متخصص وفنيو عمليات وتخدير، وتأتي في إطار الجهود والخدمات التي يقدمها المستشفى لمعالجة مرضى أهلنا في فلسطين.

وبين أخصائي جراحة الأطفال وحديثي الولادة، أنها عمليات نوعية لأطفال ما دون سن 3 سنوات، وتم إجراؤها بنجاح داخل المستشفى الميداني الأردني وخرجوا جميعهم بصحة جيدة.

وأوضح أخصائي التخدير والعناية المركزة، أن مثل هذه الحالات تتم تحت التخدير الكامل، ويتعين إجراء الفحوصات اللازمة التي تؤكد سلامة المريض أثناء العملية وبعدها.

وعبر ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وجهود طواقم المستشفى الميداني الأردني.

يشار إلى أن عدد الحالات التي تم استقبالها في المستشفى خلال 4 أيام منذ بدء عمله، بلغ 2400 حالة منها 14 عملية صغرى ونوعية.

--(بترا)

ل م/ ف م/ف ق

11/03/2024 16:53:29