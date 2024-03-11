المستشفى الميداني الأردني نابلس2 يجري 3 عمليات لأطفال دون سن 3 سنوات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا) - أجرى فريق طبي متخصص بالمستشفى الميداني الأردني نابلس/ 2 اليوم الاثنين، 3 عمليات نوعية لجراحة الأطفال وحديثي الولادة.
وقال مدير المستشفى، إن العملية قام بها فريق طبي متخصص وفنيو عمليات وتخدير، وتأتي في إطار الجهود والخدمات التي يقدمها المستشفى لمعالجة مرضى أهلنا في فلسطين.
وبين أخصائي جراحة الأطفال وحديثي الولادة، أنها عمليات نوعية لأطفال ما دون سن 3 سنوات، وتم إجراؤها بنجاح داخل المستشفى الميداني الأردني وخرجوا جميعهم بصحة جيدة.
وأوضح أخصائي التخدير والعناية المركزة، أن مثل هذه الحالات تتم تحت التخدير الكامل، ويتعين إجراء الفحوصات اللازمة التي تؤكد سلامة المريض أثناء العملية وبعدها.
وعبر ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وجهود طواقم المستشفى الميداني الأردني.
يشار إلى أن عدد الحالات التي تم استقبالها في المستشفى خلال 4 أيام منذ بدء عمله، بلغ 2400 حالة منها 14 عملية صغرى ونوعية.
--(بترا)
ل م/ ف م/ف ق
11/03/2024 16:53:29
MENAFN11032024000117011021ID1107962977
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