بحث التعاون بين جامعة الأميرة سمية الجامعات الباكستانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا) أمين الرواشدة- بحث رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، خلال لقائها في مكتبها اليوم الاثنين، السفير الباكستاني في الأردن محمد أجمل إقبال، سبل تعزيز التعاون في مجال التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.
وناقش الطرفان، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، ومستشار الرئيس لتمكين الطلبة الدكتور عبدالغفور الصيدي، إمكانية إرسال طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من جامعة الأميرة سمية إلى الجامعات الباكستانية، للاطلاع على تجربتهم التعليمية في مختلف المجالات، والعمل على إعداد اتفاقية تعاون تعكس حرص الطرفين على تعزيز أطر التعاون المشترك.
وعرضت أبو الهيجاء، لمسيرة التميز التي خطتها الجامعة منذ تأسيسها حتى وصلت إلى مصاف الجامعات العالمية، وحصول كلياتها على الاعتمادات الدولية، ودخول طلبتها لقوائم العالمية، مؤكدة التزام الجامعة بتعزيز التشبيك الدولي والتعاون مع الجامعات العالمية في المجالات العلمية والبحثية المشتركة.
من جانبه، أشاد السفير بالنهج الذي تخطوه جامعة الأميرة سمية وما وصلت إليه من تطور سريع ومميز في جميع المجالات، لتكون بداية لتعاون مستقبلي بينها وبين الجامعات الباكستانية، ضمن السعي المستمر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
--(بترا)
أ ر/م ف/رق
11/03/2024 16:49:15
MENAFN11032024000117011021ID1107962976
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