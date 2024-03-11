بحث التعاون بين جامعة الأميرة سمية الجامعات الباكستانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا) أمين الرواشدة- بحث رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، خلال لقائها في مكتبها اليوم الاثنين، السفير الباكستاني في الأردن محمد أجمل إقبال، سبل تعزيز التعاون في مجال التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.

وناقش الطرفان، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، ومستشار الرئيس لتمكين الطلبة الدكتور عبدالغفور الصيدي، إمكانية إرسال طلبة وأعضاء الهيئة التدريسية من جامعة الأميرة سمية إلى الجامعات الباكستانية، للاطلاع على تجربتهم التعليمية في مختلف المجالات، والعمل على إعداد اتفاقية تعاون تعكس حرص الطرفين على تعزيز أطر التعاون المشترك.

وعرضت أبو الهيجاء، لمسيرة التميز التي خطتها الجامعة منذ تأسيسها حتى وصلت إلى مصاف الجامعات العالمية، وحصول كلياتها على الاعتمادات الدولية، ودخول طلبتها لقوائم العالمية، مؤكدة التزام الجامعة بتعزيز التشبيك الدولي والتعاون مع الجامعات العالمية في المجالات العلمية والبحثية المشتركة.

من جانبه، أشاد السفير بالنهج الذي تخطوه جامعة الأميرة سمية وما وصلت إليه من تطور سريع ومميز في جميع المجالات، لتكون بداية لتعاون مستقبلي بينها وبين الجامعات الباكستانية، ضمن السعي المستمر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

--(بترا)

أ ر/م ف/رق

11/03/2024 16:49:15